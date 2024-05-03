士美菲路熟食中心｜街坊心水推介誠記沙嗲牛肉麵 酸菜魚、剁椒魚頭辣得有層次！

士美菲路熟食中心鄰近堅尼地城港鐵站出口，位置便利，所以除了是附近街坊、大學生的飯堂之外，也常常吸引到不少區外食客來搵食。日間來訪，這裏以茶餐廳快餐粉麵為主，而到了晚上則搖身一變，食物換成雞煲、水煮魚、火鍋、小炒，適合一大班人大快朵頤，氣氛好熱鬧。

街坊推介誠記沙嗲牛肉麵

問到堅尼地城有什麼平價美食推介時，不少街坊朋友都推介到熟食中心吃誠記的粉麵和西多士，指其是堅尼地城必吃的餐廳之一，形容得非常吸引。誠記是舊式茶檔，餐牌上光是粉麵已經有超過40種選擇，餸菜包括炸雞翼、炸雞扒、沙嗲牛肉、牛腩、叉燒、墨魚頭、鵝腸等等，街坊教路表示以上所有餸菜都可以自由配搭，不一定按照餐牌下單，有點兒像港式車仔麵，令三心兩意的人感到很滿足。如果初次來到，吃任何餸菜都好，都一定要選擇沙嗲牛肉，皆因湯底濃郁，香而不辣，加上足料又入味的牛肉，一定會令你吃過返尋味！另外記者私心推介墨魚頭，同樣份量多，墨魚口感爽彈，感覺新鮮。

誠記

地址：西環堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈2樓熟食中心