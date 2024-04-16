夏日排毒水配方｜5款水果水配方 消暑解渴趕疲勞！瘦身+美顏+改善便秘

天氣炎熱，身體自然會出現各種毛病，需要多喝水才可將毒素排出體外。而製作水果排毒水，不但可補充身體水分，同時可以補充多種能量及營養。以下就教大家5款夏日排毒水的配方，既可消暑解渴，也可趕走疲勞，在夏天時飲用一流！

將所有食材切好，加入清水或氣泡水混合即可，製作後先冷藏再飲用效果更佳，口感更清爽。準備的水果份量應與水量配合比例，例如1000mL的水，水果的總量應只佔最多1/5個水瓶，不宜加過多水果，而且亦禁用熱水沖泡。

只要在每天喝的水中加入水果、香草、蔬菜，放進冰箱冷藏一個晚上，其香氣及味道會令水變得好喝，而水果及蔬菜中的營養更會發揮出排毒、美顏、消暑及瘦身的神奇功效，令大家喝得更健康，這便是「Detox Water 維他命排毒水」。

配方1.【清腸瘦身】青瓜+檸檬+蜂蜜

青瓜屬低卡高纖的食品，而且有潤腸通便的作用，對減肥特別有幫助，不少人都會用青瓜作為減肥食品。再加上青瓜味道清新，亦有清熱解毒的作用，再配搭充滿維他命C的檸檬和香甜的蜂蜜，除了可以豐富排毒水的味道，更有滑腸助排便的效果。這款排毒水一方面可以促進消化，另一方面更可去除疲勞，補充營養，特別適合夏天飲用。

配方2.【美顏淡斑】青檸+藍莓+橙

想一邊喝水一邊有美顏淡斑的效果，不妨加入各種含有美顏護膚成分的水果。青檸含有維他命C，具有美白淡斑的成份，而且味道酸爽清新，適合在夏天解膩。而藍莓則有延緩衰老及抗氧化的功效，多吃有助改善皮膚彈力及暗啞的問題。最後再加入功效多樣，味道清新的橙，既可達到美容養顏的目的，也能防止便秘，幫助消化，一邊排毒一邊護膚。

配方3.【消暑解渴】西瓜+橙+菠蘿

說到夏天便不得不提西瓜，西瓜有消暑解渴的功效，同時可以幫忙消除疲倦，適合用來製作消暑解渴用的排毒水。再加上味道清新的橙和菠蘿，一方面可以利用橙來消除肺熱，另一方面可以利用菠蘿清熱解暑，利尿消腫，一解夏天容易疲倦的煩惱之餘，還可以幫助排走身體毒素。

配方4.【維C炸彈】檸檬+橙+黃金奇異果

夏天不但因待在冷氣房而感到疲勞，還會因戶外炎熱出汗而令疲勞倍增，因此特別需要補充維他命C來趕走疲勞和暑氣。而檸檬、橙和黃金奇異果都含有豐富的維他命C，透過參與神經傳導物合成，趕走疲勞和壓力，令身體回復精神。豐富的維他命C更可為身體提供保護罩，增強抵抗力，特別適合現時疫情中飲用。再加上這些水果都有打擊體脂，幫助消化的作用，多飲用既可令身體變得強壯，也可幫助排毒減肥，更可趕走疲勞，從精神到物理上都對身體有特別多好處。

配方5.【改善便秘】火龍果+車厘茄+奇異果+青瓜

除了疲勞問題外，夏天還會有欠缺食慾的問題，而長期下去便會造成便秘，令身體毒素無法排出體外的情況出現。火龍果、奇異果和青瓜都有潤腸通便的作用，屬減肥幫助排毒的水果，再加入健脾消食的車厘茄，能夠一同促進腸臟消化，防止便秘問題出現，幫助將夏日積聚的疲勞和毒素排出體外。