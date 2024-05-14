大埔墟街市熟食中心｜平民價錢泰國菜/超脆炸豬扒上海麵/煙韌客家糯米糍

大埔區一帶一向美食眾多，不過如果要價錢便宜又美味，當然首選到熟食中心搵食吧！今次來到大埔墟街市熟食中心，裏面餐廳林立，中式點心、泰國美食、宵夜糖水都應有盡有。
超脆炸豬扒上海麵
東記上海麵在大埔墟街市開業多年，以大大塊炸豬扒成功打出名堂，是區內人的集體回憶。來到店舖，當然必吃遠近馳名的豬扒麵，豬扒即點即炸，表面金黃酥脆，體型比手掌更大，咬開裡頭肉汁非常澎湃，豬排入味而且有肉香，不錯！湯麵方面，用上傳統上海幼麵，再配上榨菜肉絲，風味十足。
東記上海麵
地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CSF27舖
爆餡煙韌糯米糍
滑嘟嘟是街市熟食中心內少有的甜品店，招牌貨是客家糯米糍、芝麻糊和合桃糊，是街坊飯後宵夜買糖水的好選擇。其中客家糯米糍有大埔名物的美譽，由店家每日現場新鮮製作，星期六日經常大排長龍！餡料是賣點，先把花生和芝麻都炒得焦香，再混合砂糖，用香軟的糯米皮包餡，外形脹鼓鼓的，咬開花生芝麻多得滿瀉，果然真材實料！還有芝麻糊都不容錯過，據說是以生磨的方法煮製，營養價值特別高，味道亦夠濃香，更可加配時下流行的台式芋圓，倍添口感！
滑嘟嘟
地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖
街坊推介必食點心
林記的點心以傳統款式為主，例如鵪鶉蛋燒賣、魚翅餃、乾蒸牛肉等等，都是坊間越來越少的民間美味。價錢非常便宜，只需付上十數元，就有一籠籠新鮮熱辣的點心，吸引了不少區內居民一大早來捧場。
林記點心
地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS08-09舖
平民價錢泰國菜
如果想要吃口味正宗又價錢合理的泰國菜，大埔墟熟食中心這裏就有間好選擇，金泰泰式美食的餐牌上食物應有盡有，有泰式粉麵，也有香噴噴的串燒和風味小菜，無論是一個人光顧，或是一大班朋友來聚餐都能夠大飽口福。推介串燒拼盤，當中已包括雞肉、豬肉和牛肉，熱辣辣之餘帶有肉汁，沾上惹味的沙嗲醬，份外開胃。還有用原隻菠蘿上菜的菠蘿海鮮炒飯，分量誇張，表面鋪滿肉鬆酸甜的醬汁，也是值得一試。
金泰泰式美食
地址：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS39號舖