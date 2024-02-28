大阪酒店2024｜6間大阪酒店推介 超近心齋橋梅田/CP值超高 最平每晚$437起

大阪酒店2024！日本向來都是香港人另一個鄉下，相信不少人於開關後已經「回鄉」多次。以下為大家介紹7間大阪酒店，性價比高之餘，地點亦鄰近各大JR站。正在計劃到大阪旅遊的你，一定不能錯過！

大阪酒店 2024 ｜ 1. 大阪心齋橋光芒飯店 大阪心齋橋光芒飯店於2023年開幕，位於難波站市中心位置。只需要步行3分鐘即可抵達道頓堀，位置非常方便。酒店的最大特色就是與人氣景點大阪三津寺融為一體，於酒店一樓設有寺廟，讓旅客及當地居民祈福。設有多種房型選擇，更可選配置Sofa Bed；更有觀景露天浴池、室內浴池，適合一家大小入住。 Klook預訂網站 酒店官方網站

大阪酒店 2024 ｜ 2. 阪急大阪龍仕柏酒店 阪急大阪龍仕柏酒店為自助式酒店，住客可以自行check in及check out，方便一眾乘搭凌晨機及早機人士。酒店靠近大阪站/梅田站，步行10分鐘可到達梅田藍天大廈。旁邊亦有多間百貨公司，包括GRAND FRONT、LUCUA，HEP FIVE等，方便大家一落樓就可以購物。客房方面多至13種房型選擇，有齊單人、雙人、三人、四人及連通房，無論是情侶、朋友及家庭遊都非常適合！ Klook預訂網站 酒店官方網站

大阪酒店 2024 ｜ 3. 大阪 Centara 大酒店 酒店為泰國頂級飯店集團「Centara Hotels & Resorts」旗下第一間日本酒店，鄰近難波車站，附近亦有大型商場、戲院、電器街等，位置方便。酒店，全幢高33層，共提供515間客房，適合家庭、朋友、情侶及商務旅客入住。最大特色就是可以享受到正宗的泰式水療護理，而頂樓更有餐廳及酒吧，大家可以一邊享用美食，一邊俯瞰大阪市夜景。 Klook預訂網站 酒店官方網站

大阪酒店 2024 ｜ 4. 大阪難波格拉斯麗酒店 大阪難波格拉斯麗酒店鄰近道頓堀地區、JR難波站、地下鐵御堂筋線難波站。附近也有7-11、Family Mart、KOHYO超市，非常方便。大堂設有免費咖啡及自助Check in機。房間五臟俱全，提供休息區、平面電視、免費上網、茶、咖啡沖泡設備以及小型冰箱。 Klook預訂網站 酒店官方網站

大阪酒店 2024 ｜ 5. 大阪格蘭比亞大酒店 大阪格蘭比亞大酒店位於梅田JR大阪站的南棟，與DAIMARU大丸百貨梅田店相連接。旁邊亦有阪急百貨、阪神百貨、Grand Front Osaka，地理條件絕佳。飯店客房位於21至26樓，而27樓則是更高級的GRANVIA FLOOR樓層。酒店房間備有Handy手機，入住期間都可以免費攜帶及使用，方便一眾旅客。 Klook預訂網站 酒店官方網站