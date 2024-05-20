巴黎奧運｜直擊霹靂舞滑板奧運資格賽　特別版Visa主題信用卡登場

2024年巴黎奧運資格賽剛於5月16至19日在上海黃浦濱江舉行，賽事共有超過400名來自世界各地的運動員參加，在霹靂舞、運動攀岩、滑板及BMX單車4個新興運動項目進行選拔，有街式及碗式滑板賽、速度攀岩及難度賽、男女子霹靂舞等多項賽事，角逐約150個巴黎奧運參賽席位。

奧運資格賽首站 上海為奧運資格賽首個主辦城市，之後將移師至布達佩斯，在6月20日至23日舉行。上海賽事於中國船舶館舉行，同時舉辦上海城市體育節，場內有不同攤位、試玩及體驗活動等，如嘉年華般氣氛熱鬧。為期4天的活動共有逾4.5萬人次入場，設座位的觀賽門票很早沽清，不過入場人士都可以透過大螢幕觀賞賽事。



花式滑板街道賽 記者於場內觀賞了數項賽事，最精彩的男子街式滑板賽，上屆奧運冠軍、來自日本的堀米雄斗參賽，可惜他大熱倒灶，表現平平並於預賽中落敗。無獨有偶，男子世界冠軍白井空良、女子世界冠軍織田夢海及上屆女子奧運金牌西矢椛，同樣八強不入，不過幾位選手仍可於布達佩斯第二輪賽事繼續爭取奧運資格。 反而另一位日本選手小野寺吟雲，年僅14歲卻排名第二，成功取得奧運資格，以0.94之分僅次於美國職業選手Jagger Eaton，頭五名均由美國及日本代表隊瓜分。

霹靂舞攀岩刺激 女子霹靂舞同樣吸睛，前世界冠軍、40歲的B-Girl福島亞由美（Ayumi）以經驗力壓芸芸年輕參賽者，全勝姿態順利取得第一名，亞軍及季軍同樣由同鄉Ami和Riko包辦，中國選手曾瑩瑩（Yingzi）則於八強止步。男子組的中國選手亓祥宇，則以一票之差輸給荷蘭舞者Lee，屈居亞軍。 攀岩賽況亦相當緊湊，雖只欣賞了速度賽，見識到各國選手如蜘蛛俠般敏捷快速，鬥得難分難解。韓國選手李度炫為男子全能冠軍，速度賽則以4秒83刷新亞洲紀錄的印尼運動員Veddriq Leonardo奪得，中國隊20歲小將周婭菲則勇奪女子組冠軍。