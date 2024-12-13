帶你遊覽東北三省 親睹震撼冰瀑自然奇觀 探索遺落民間的世外桃源

冬日裡的東北三省可謂是國內數一數二的賞雪、玩雪勝地。

想體驗冬天冰雪世界，未必需要出國旅遊！中國東北三省就是以壯麗的雪景、多姿多彩的雪地活動而聞名，不僅擁有迷人的冰雪世界，亦是不少「滑雪愛好者」的冬季旅遊之選！



哈爾濱冰雪大世界 大型親子嬉雪天地

每年冬季，哈爾濱冰雪大世界吸引著成千上萬的遊客。冰雕藝術品宏偉壯麗，數千塊冰塊經過精巧雕刻，形成令人驚嘆的冰城堡。夜晚來臨時，五光十色的燈光映襯著冰雕，宛如童話般的世界。每年冬季都有不同雪地主題，而今年的主題為「冰雪同夢 亞洲同心」，並將在12月中旬開園，讓大家享受更多的滑雪道和冰雪活動，重溫童年時光的純真與樂趣。

牡丹江鏡泊湖 一目冰瀑奇觀

來到哈爾濱，牡丹江是另一個不可錯過的冬季景點。不僅以雪景聞名，還擁有壯觀的鏡泊湖，是中國最大的高山堰塞湖。湖面被厚厚的白雪覆蓋，形成如夢似幻的仙境。尤其是吊水樓瀑布，當寒冷的氣溫使水流結冰時，形成壯觀的冰瀑布，令人感受到大自然的神奇與壯麗。