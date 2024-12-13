帶你遊覽東北三省 親睹震撼冰瀑自然奇觀 探索遺落民間的世外桃源

想體驗冬天冰雪世界，未必需要出國旅遊！中國東北三省就是以壯麗的雪景、多姿多彩的雪地活動而聞名，不僅擁有迷人的冰雪世界，亦是不少「滑雪愛好者」的冬季旅遊之選！
哈爾濱冰雪大世界 大型親子嬉雪天地
每年冬季，哈爾濱冰雪大世界吸引著成千上萬的遊客。冰雕藝術品宏偉壯麗，數千塊冰塊經過精巧雕刻，形成令人驚嘆的冰城堡。夜晚來臨時，五光十色的燈光映襯著冰雕，宛如童話般的世界。每年冬季都有不同雪地主題，而今年的主題為「冰雪同夢 亞洲同心」，並將在12月中旬開園，讓大家享受更多的滑雪道和冰雪活動，重溫童年時光的純真與樂趣。
牡丹江鏡泊湖 一目冰瀑奇觀
來到哈爾濱，牡丹江是另一個不可錯過的冬季景點。不僅以雪景聞名，還擁有壯觀的鏡泊湖，是中國最大的高山堰塞湖。湖面被厚厚的白雪覆蓋，形成如夢似幻的仙境。尤其是吊水樓瀑布，當寒冷的氣溫使水流結冰時，形成壯觀的冰瀑布，令人感受到大自然的神奇與壯麗。
隱世冰雪之鄉
距離牡丹江約五小時車程的雪鄉，更是一個如詩如畫的冰雪世界。這裡的山峰終年積雪，大家可以在十里冰雪畫廊中漫遊，感受如夢似幻的雪景，還可以在雪韻大街上體驗狗拉雪橇和馬拉爬犁的樂趣。夜晚，雪鄉靜謐而浪漫，享受雪中的寧靜。第二天早上，可以於羊草山觀賞壯麗的日出。
中國罕見的城中雪村「梅河知北村」
一到冬天，村莊會化身為冰雪世界，古老的屋簷、純白的雪地和被雪覆蓋的銀樹，彷彿步入童話般的雪村。夜晚，村民家中升起炊煙，大紅燈籠在雪中搖曳，散發著溫暖的氣息。知北村分為多個區域，包括可與羊駝和馴鹿互動的「夢中雪村」、欣賞雪雕的「塑雪大街」、了解東北歷史的「知雪劇場」和提供多種冰雪娛樂設施的「燃冬樂園」。此外，梅河口的東北不夜城也值得一遊，霓虹燈下的街頭表演與美食，吸引大量國內外遊客前來度假。
雪鄉北「銀裝雪雕冰如刻」8天團
團號：CNA08(ZW)(CZ)
團費：HKD20,998起(經濟客位)
出發日期：2024年12月、2025年1月
行程查詢：冬日限定-東北三省-瀋陽、牡丹江、長白山、雪鄉、哈爾濱冰雪大世界8天
雪鄉北「銀裝雪雕冰如刻」9天團
團號：CNA09(ZW)(CZ)
團費：HKD23,398起(經濟客位)
出發日期：2024年12月
行程查詢：冬日限定-東北三省-瀋陽、牡丹江、長白山、雪鄉、哈爾濱冰雪大世界9天
雪鄉北「峰巒雪鄉冰炫白」11天團
團號：CNA11(ZW)(CZ)
團費：HKD24,998起(經濟客位)
出發日期：2025年1月
行程查詢：冬日東北三省-梅河、牡丹江、長白山、雪鄉、齊齊哈爾、哈爾濱冰雪大世界11天