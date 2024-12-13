打工人士注意！ 2025年請假攻略懶人包 善用紅日自製長假期 Annual Leave早請有著數

轉眼間又到年尾，相信不少打工族已經開始盤算自己還有多少天年假（Annual Leave）未用。如果今年只剩下幾天AL，但又想年尾去旅行？不用擔心，因為2025年的年假即將更新！政府已經公布了2025年公眾假期，由於明年有紅日假期的月份不多，因此，提前規劃好放假大計至關重要！

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1月：冰島

冰島的1月是是觀賞北極光的最佳時期，晴朗的夜空中可以看到壯觀的極光。冬季的冰島被白雪覆蓋，獨特的冰川和瀑布景觀美不勝收。1月也是探索藍冰洞的最安全時候，大家亦可體驗溫泉、滑雪、拉雪橇等冰上活動。

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4月：日本

4月的日本正是櫻花盛開的季節。無論是東京上野恩賜公園、京都哲學之道，或是九州佐賀小城花園，都可以欣賞到壯觀的櫻花景色，體驗日本獨特的花見文化。不能錯過的，還有櫻花口味的甜點，絕對是春季必試！

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5月：土耳其

5月正是土耳其的春季，非常適合探索城市和自然景觀，特別是體驗卡帕多奇亞的熱氣球之旅，俯瞰壯觀的岩石地貌。喜歡水上活動的，則可以到安塔利亞海灘，參與浮潛、潛水或水上摩托等活動，或到棉堡享受當地的天然溫泉療養。

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10月：韓國

10月是韓國賞楓的最佳時期，特別是在首爾的南山公園和景福宮，以及釜山的美景中更是如火如荼。此時正值秋季，釜山的帝王蟹也進入盛產季節，當地的海鮮市場熱鬧非凡。無論是品嘗新鮮的帝王蟹，還是漫步於五光十色的紅葉中，都是不可錯過的美好體驗。

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11月：泰國

11月的泰國清邁正是水燈節，象徵感恩和祈願。當地人民會製作裝飾精美的小船，用花瓣、蠟燭和香，然後放入河流中，寄託對幸福的期盼。除了放水燈，還能看到成千上萬的燈籠升空，營造出夢幻般的夜空。

