打工仔必看！ 2024年請假出走攻略輕鬆自製長假期 同場加映︰每個假期出遊好去處！

踏入2024年，不少打工仔都開始計劃2024年假期安排。既然有長假期，又豈能不出外遊玩，好好放鬆身心呢！為了讓大家及早計劃行程，小編特意向大家推介每個假期的最佳旅遊地點，事不宜遲，立即起行啦！

2月︰日本北海道 2月正值北海道札幌雪祭舉行之際，作為北海道冬季最大型祭典，屆時大通會場、薄野會場及TSUDOME會場將會設有雪雕、冰雕及親子同樂巨型滑梯等，讓大家盡情享受札幌冬季的樂趣，一同投入冰雪世界中！ 第74屆札幌雪祭

活動日期： 2月4日至2月11日

地點︰大通會場、薄野會場、TSUDOME會場

3月至4月︰日本鹿兒島 如果大家想避開賞花人潮，不妨考慮前往鹿兒島賞花。鹿兒島內的平川動物公園、吉野公園、岩屋公園等地是市內著名的賞櫻地點，蔚藍的天空搭配上盛放的粉白色櫻花，唯美的夢幻景色盡在眼前。

5月︰台灣澎湖 5月台灣澎湖迎來一年一度澎湖國際海上花火節，今年的澎湖國際海上花火節將會聯乘日本人氣動漫《海賊王ONE PIECE》，誓要與路飛一行人共同為大家上演澎湖空中最精彩的空中盛會！ 2024澎湖國際海上花火節

活動日期：5月2日至7月30日

5月︰馬來西亞 以遼闊美麗的自然景致見稱的馬來西亞，大家可以欣賞充滿熱帶風情的島嶼和沙灘美景及體驗水上活動，為接下來的夏天揭開序幕！此外，大家也可以在雙峰塔觀景台俯瞰吉隆坡的動人夜景，享受這個的度假勝地帶來的悠閒假期。

9月︰印尼峇里島 9月到訪峇里島，既能避開旅遊旺季，又能趕在雨季來臨前欣賞島嶼之美。而且，9月的海浪相對較溫和，故此較少垃圾會被沖到岸邊，海灘自然更為乾淨。

9月至10月︰韓國江原道 9月至10月的韓國已經正式踏入秋天，布滿楓葉及銀杏的美景，搭配首爾近郊江原道的恬靜，可謂本年度最詩情畫意的浪漫之旅！