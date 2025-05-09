探尋南疆金秋秘境 從烏魯木齊到喀什獨特之旅

在中國的西北角，藏著一片神秘而壯麗的土地—南疆。這裡有著獨特的自然景觀、悠久的歷史文化，以及多元的民族特色。新華旅遊精心策劃的南疆深度之旅，將帶大家從烏魯木齊出發，經過壯觀的胡楊林，最終抵達喀什，讓大家體驗一場難忘的旅行。 此次旅程的特色之一便是南疆的四大胡楊林，分別是羅布人村寨、塔里木胡楊林公園、巴楚紅海胡楊林和金胡楊國家森林公園。這些地方不僅是大自然的鬼斧神工，更是攝影愛好者的天堂。無論是金色的胡楊樹葉還是蔚藍的天空，大家都能捕捉到無與倫比的美景。

在塔里木胡楊林公園，漫步在樹林中，大家會感受到大自然的靜謐與美好，金色的胡楊樹葉在陽光下閃閃發光，宛如一片金色的海洋。巴楚紅海胡楊林則以其獨特的地理位置和氣候條件，形成了絢麗的紅色景觀，絕對讓大家驚嘆不已。 除了胡楊林，行程中還包括南疆的其他壯觀自然景點，如盤龍古道、天山神秘大峽谷、帕米爾高原和卡拉庫勒湖。天山神秘大峽谷的峽谷風光如畫，壯觀的山體與清澈的河流交織在一起，讓人流連忘返。帕米爾高原被譽為「世界屋脊」，擁有壯麗的山脈與廣闊的草原，大家將在這裡欣賞到慕士塔格峰的壯觀，而卡拉庫勒湖則因其碧藍的湖水和四周的雪山而聞名。

在這趟南疆之旅中，大家還將遊覽世界文化遺產蘇巴士古城遺址和克孜爾千佛洞，深入了解這片土地的歷史與文化。蘇巴士古城遺址是古代絲綢之路的重要驛站，曾經的繁華如今回望，讓人感受到歷史的厚重與文化的交融。克孜爾千佛洞作為中國最早的佛教石窟之一，這裡保存著大量珍貴的壁畫和雕塑，是研究古代藝術與宗教的寶貴資源。 這趟南疆深度之旅，將帶大家走進一個不同的新疆，讓大家感受到這片土地的壯麗與神秘。無論是自然景觀還是歷史文化，這裡都值得大家用心去探索。立即報名，開啟您的南疆秘境之旅，與壯麗的胡楊林和悠久的文化親密接觸！這將是一段難忘的旅程，讓您的心靈得到真正的洗滌與昇華。

南疆10月金秋胡楊美景

12天純玩深度遊

旅行團編號︰LSZS12SS

出發日期︰10月10、17、24日

團費︰$16,999起/每位 新華旅遊

查詢電話︰2722 2888