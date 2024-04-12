收工即去！ 2小時車程直達滑雪場 小編帶大家親遊廣州熱雪奇蹟

「開心時光，總是過得特別快」，隨著復活節長假期正式完結，旅遊季節亦迎來淡季。然而，旅遊淡季不但出行費用低，更能避開人潮！小編身為打工一族，今次就教大家在只請一天假，甚至完全不用請假的情況下，都可以體驗滑雪的刺激感！ 小編所指的正正是廣州熱雪奇蹟(原名︰廣州融創雪世界)，位於廣州市花都區北部的廣州融創文旅城內，為各位滑雪愛好者提供一個全年無休的室內滑雪體驗，令大家在雪季以外的季節都能夠享受滑雪的樂趣。 作為全球第二大室內滑雪場，設施當然相當豐富！滑雪場一共分為滑雪區及娛雪區兩大區域，滑雪區設有5條不同難度的滑雪道，包括︰適合零基礎的單板練習道、小熊道、雪兔道、麋鹿道以及老虎道等5條不同難度及斜度的滑雪道，適合不同程度的滑雪者使用。至於娛雪區則分為7個部分，提供各項親子活動，包括雪上飛碟、採險步道、冰上碰碰車、冰上自行車、飛躍冰川、花海雪圈和冰滑梯。

今次小編選擇在復活節假期前一天出發，一下班便立即衝到西九龍高鐵站，乘坐高鐵前往廣州南站，車程只需約1小時。隨後，再於廣州南站轉乘的士到廣州熱雪奇蹟，車程同樣約1小時。 滑雪場分為滑雪區及娛雪區，兩者都需要獨立購票入場。值得留意的是，門票以時數及滑雪道的難度劃分多種門票選擇︰中/高級道不限時滑雪門票、2小時娛雪門票、初/中級道3小時滑雪門票等，以配合大家不同行程。

值得留意的是，以上各款門票都已包括滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板等基本滑雪裝備，各位滑雪初哥毋須擔心沒有自家裝備滑雪。不過要注意各門票的滑雪時間，逾時將會被收取人民幣$90(約港幣$98)的超時費用。 小貼士︰

1. 入場時間和離場時間是用入閘機計算，連同換衣服及領取雪具的時間，大家一定要預早半小時離場，否則被罰超時就不好了。

2. 記得自備滑雪手套。如第一次滑雪沒有手套，現場有雪具店可供購買。

3. 一定要預先買票，閒日還有機會現場能買到門票，但星期五、六、日，或長假期的門票有可能一早已經賣完，所以建議大家早最少一星期前在網上預先購票。