想探索更精彩世界國度？近至大漠敦煌探索千年古絲路、中國醉美草原呼倫貝爾；遠至世界邊端北歐四國追蹤極光、東非肯雅親睹動物大遷徙奇景、夢幻純美冰島等！不過究竟應該怎樣玩以及甚麼時候出發最合適？那就不要錯過由大航假期舉辦的旅遊講座！
中國長線 旅遊講座
日期：5月18日(星期日)
地點：旺角荷李活商業中心11樓1103室-大航假期
四大主題場次 齊來深度探索中國長線之旅：
11:00︰敦煌絲路
-大漠敦煌、探索古絲綢之路
12:30︰呼倫貝爾
-呼倫貝爾盛夏童話、邊境牧歌
2:00︰九色甘南
-「西北小江南·甘南」邂逅秘境之美
3:30︰極北漠河
-漠河追光尋北、解鎖夏日奇遇
立即報名留位：立即參加大航假期【5月18日 中國長線旅遊講座】
深度長線 旅遊講座
日期：5月10日(星期六)
地點：旺角荷李活商業中心11樓1103室-大航假期
四大主題場次齊來放眼世界：
11:00︰夢迴沙皇俄羅斯
-克里姆林宮、馬戲表演、聖彼得堡
12:30︰度假天堂杜拜/馬爾代夫
-一島一酒店、世外桃源、富豪國度
2:00︰南非探索獵奇
-野生動物保護區、好望角、開普敦
4:30︰魅力北非突尼西亞
-星戰場景、撒哈拉、瑪特瑪他
立即報名留位：立即參加大航假期【5月10日長線精選旅遊講座】
日期：5月17日(星期六)
地點：旺角荷李活商業中心11樓1103室-大航假期
四大主題場次 齊來深度長線之旅：
11:00︰追蹤北歐極光
-聖誕老人村、破冰船、玻璃屋酒店
12:30︰醉美希臘愛琴
-藍白小屋、風車小鎮、雅典神殿
2:00東非動物大遷徙
-馬賽馬拉、紅鶴湖、奈瓦夏湖
4:30神秘夢幻純美冰島
-金環之旅、冰河健行、花都巴黎
立即報名留位：立即參加大航假期【5月17日深度長線旅遊講座】
大航假期
查詢電話︰2133 9468