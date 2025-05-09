想探索更精彩世界國度？近至大漠敦煌探索千年古絲路、中國醉美草原呼倫貝爾；遠至世界邊端北歐四國追蹤極光、東非肯雅親睹動物大遷徙奇景、夢幻純美冰島等！不過究竟應該怎樣玩以及甚麼時候出發最合適？那就不要錯過由大航假期舉辦的旅遊講座！

中國長線 旅遊講座

日期：5月18日(星期日)

地點：旺角荷李活商業中心11樓1103室-大航假期

四大主題場次 齊來深度探索中國長線之旅：

11:00︰敦煌絲路

-大漠敦煌、探索古絲綢之路

12:30︰呼倫貝爾

-呼倫貝爾盛夏童話、邊境牧歌

2:00︰九色甘南

-「西北小江南·甘南」邂逅秘境之美

3:30︰極北漠河

-漠河追光尋北、解鎖夏日奇遇

立即報名留位：立即參加大航假期【5月18日 中國長線旅遊講座】