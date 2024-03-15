新加坡旅遊｜新加坡新景點開箱！ 亞洲最大鳥禽公園Bird Paradise 超近距離接觸雀鳥/必食自家製Gelato【有片】

新加坡旅遊｜新加坡新景點開箱！ 亞洲最大鳥禽公園Bird Paradise 超近距離接觸雀鳥/必食自家製Gelato【有圖】

來到新加坡除了到魚尾獅打卡之外，近年亦新增了不少景點。今次就為大家介紹新加坡全新景點—Bird Paradise。一次過看到不同品種的雀鳥，更可以近距離和牠們接觸，親子遊必去！ 鳴謝：新加坡旅遊局、Resorts World Cruises 採訪：Kristy

Bird Paradise位於萬禮，鄰近新加坡動物園、河川生態園及夜間野生動物園。於上年5月開業，佔地17分頃，被稱之為亞洲最大的飛禽公園之一。園內共有400種，約3500隻鳥類，當中更加有24%為瀕危物種。成人入場門票為$48新幣，而兒童則是$33新幣，分別約港幣$282及$194。 園區主要分為八大區域，根據不同地理主題劃分，例如非洲森林、亞洲梯田、南美濕地、澳洲桉樹、亞馬遜熱帶雨林、極地等等，提供遊客與各類鳥兒近距離接觸的機會。

當中在「邵氏基金澳大利亞內陸」，所有雀鳥都是澳洲獨有品種，包括笑翠鳥、紅尾黑鳳頭鸚鵡，更有澳洲國徽上出現的袋鼠及鴯鶓，不用飛澳洲都可以見到！ 另外，大家可以在「豐隆基金緋紅濕地」，觀賞到拉丁美洲的珍貴鳥類，例如彩色鸚鵡、粉紅琵鷺、美洲紅䴉及美洲紅鶴。這個園區是飛禽公園中唯一一個裡面完全無樑柱的鳥舍，可以讓居住在濕地的飛禽在不受任何障礙物阻礙的情況下自由展翅高飛。 即睇園區雀鳥！

必食阿明餐廳自助早餐 + 新加坡世一 Gelato 園區內亦有不少餐廳，如果會去新加坡動物園的你，不妨去阿明餐廳吃「野趣早餐」。供應時間為早上九時至十點半。餐廳以森林為主題，提供自助早餐。不過重點並不在自助餐，而是與野生動物共進早餐！餐廳為開放式，旁邊就是叢林，紅毛猩猩於指定時間就會出沒，與大家一齊吃早餐。而飼養員更會拿著其他動物如大蛇，讓大家來個近距離接觸。

臨走前記得吃Birds of Paradise，是連續多年獲得米芝蓮推介的意式雪糕。主打低脂及大自然風味，用上不同的花草、水果、香料、茶等配搭而成。口感綿滑，味道比一般的雪糕店為特別。此外，它們家的甜筒更是每天手工製作，帶百里香味，配上細滑Gelato，雪糕控必食！

Birds of Paradise Gelato