新加坡旅遊｜新加坡3大限定好玩旅遊體驗 三層高卡車場/單車夜遊/自然療癒

不少人都笑指新加坡和香港很相似，但其實當地近年新增了很多限定好玩的旅遊體驗，包括聖淘沙島最新開業的「HyperDrive」高卡車賽車場、主打漫遊濱海灣城市夜景的單車夜遊、以及在濱海灣花園所舉辦的自然療癒活動，三款活動各有各精彩！ 文：heidi

鳴謝：新加坡旅遊局

聖淘沙三層車道「HyperDrive」賽車場 新加坡聖淘沙島一向是當地的旅遊熱點，齊集主題樂園、水族館、水上樂園、大型購物商場等合家歡旅遊設施，如果想追求刺激又好玩的旅遊體驗，今次就為大家推介當地最新開幕的超人氣電動高卡車場「HyperDrive」，場地佔地19,000平方英尺，一入場已經會被三層高的賽車軌道吸引眼球，賽道上的高卡車風馳電掣，每場最多10輛賽車，時速最高可達50km，就算未落場都覺得好刺激！已預約的玩家可先到接待處登記，填好個人資料，並影好大頭相後，就可以到準備室聽工作人員講解事項，然後就可以帶上安全頭盔，進行8分鐘的賽車比賽！



HyperDrive

地址：新加坡聖淘沙巴拉望海灘（Palawan Beach）

費用：新加坡元$40起

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濱海灣單車夜遊 如果想用不一樣的角度遊覽新加坡城市夜景，不妨考慮下報名參加濱海灣單車夜遊，吹著夏日晚風，感受新加坡獨特的魅力。活動由當地旅遊團隊「Let’s Go Bike」所策劃，獲得新加坡旅遊局認證外，旅遊網站「TripAdvisor® 」在2023年亦有特別推介過！單車導遊經專業訓練，每團以小組形式進行，最多15人，行程將會途經濱海灣及新加坡國家體育場，參加者可以享受新加坡夜繽紛，活動有九成都在單車徑上進行，非常安全！ 費用：新加坡元$60/起

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