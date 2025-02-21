新華旅遊帶你探索北疆的魅力 【喀納斯、禾木村】11天純玩深度之旅

一提到新疆，許多人首先想到的是壯觀的自然景觀與民族文化。從雪山到草原、從沙漠到湖泊的多樣地貌，無論是壯觀的喀納斯風景區，還是原始的禾木村，每一處都吸引著無數旅行者前來探索，是各位攝影愛好者的天堂！



兩大必遊景點 到訪中國最美村落小鎮

想體驗新疆的自然之美與人文風情，喀納斯風景區必是不可錯過的景點。位于阿爾泰山脉深處的喀納斯，不僅雪峰聳峙、綠坡墨林，蜿蜒的河水連起湖光山色美不勝收，被譽為「人間仙境、神的後花園」。除了可以在臥龍灣、月亮灣和神仙灣等地拍攝到無與倫比的美景，被譽為拍攝的最佳位置。至於隱藏於阿爾泰山中的禾木村圖瓦人村落，則擁有質樸的木屋和壯麗的自然環境，讓大家體驗原始的民族文化和生活方式。

打卡「大西洋最後一滴眼淚」

被譽為「大西洋最後一滴眼淚」的賽里木湖，湖水清澈蔚藍，四周環繞著壯麗的雪山，形成了一幅美麗的畫卷。特別是在夏季約6至7月份，湖邊的草原上開滿了各色野花，尤其是郁金香，讓人流連忘返。在這片浪漫的湖畔，讓大家可以靜靜欣賞自然的魅力，享受心靈的平靜。