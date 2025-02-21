新華旅遊帶你探索北疆的魅力 【喀納斯、禾木村】11天純玩深度之旅

一提到新疆，許多人首先想到的是壯觀的自然景觀與民族文化。從雪山到草原、從沙漠到湖泊的多樣地貌，無論是壯觀的喀納斯風景區，還是原始的禾木村，每一處都吸引著無數旅行者前來探索，是各位攝影愛好者的天堂！
兩大必遊景點 到訪中國最美村落小鎮
想體驗新疆的自然之美與人文風情，喀納斯風景區必是不可錯過的景點。位于阿爾泰山脉深處的喀納斯，不僅雪峰聳峙、綠坡墨林，蜿蜒的河水連起湖光山色美不勝收，被譽為「人間仙境、神的後花園」。除了可以在臥龍灣、月亮灣和神仙灣等地拍攝到無與倫比的美景，被譽為拍攝的最佳位置。至於隱藏於阿爾泰山中的禾木村圖瓦人村落，則擁有質樸的木屋和壯麗的自然環境，讓大家體驗原始的民族文化和生活方式。
打卡「大西洋最後一滴眼淚」
被譽為「大西洋最後一滴眼淚」的賽里木湖，湖水清澈蔚藍，四周環繞著壯麗的雪山，形成了一幅美麗的畫卷。特別是在夏季約6至7月份，湖邊的草原上開滿了各色野花，尤其是郁金香，讓人流連忘返。在這片浪漫的湖畔，讓大家可以靜靜欣賞自然的魅力，享受心靈的平靜。
暢遊國家5A級自然遺產
行程亦會安排大家前往世界自然遺產–喀拉峻草原。高山天然草甸草原長滿上百種優質牧草，景觀壯麗，讓人驚嘆不已。更會帶大家遊覽闊克蘇大峽谷，這裡的河流蜿蜒曲折，崖岸陡峭，形成了小九曲十八彎等壯麗的自然景觀，讓大家感受到大自然的鬼斧神工。
不能錯過的三大地質奇觀
以其獨特的雅丹地貌而聞名的福海–海上魔鬼城，因岩層各物質差異，呈現出不同色彩。加上歷經千年風蝕雨淋，形似各式各樣的城堡建築，營造出一個巧奪天宮多姿多彩的世界。五彩灘則因激猛的額爾齊斯河沖洗，以及狂風侵蝕雕刻河岸而形成的地質奇觀而聞名，是攝影愛好者的天堂。而烏爾禾魔鬼城則擁有形狀各異的岩石，猶如一座座自然雕刻的城堡，讓人驚嘆於大自然的創造力。它名字的由來更是因為當風吹過時，會聽到如鬼魅般的聲音，因此被世人俗稱為魔鬼城。
新華旅遊 Sunflower Travel
牌照號碼：350196 團號：LSZU11SS
團費：港幣$12,999起 出發日期：2025年5至9月
查詢及報名：2722 2888
網址：新華旅遊SunflowerTravel
【長者優惠】持有回鄉證之(中國籍)港澳居民，60至64歲可減港幣$220/位；65歲或以上長者勁減港幣$600/位。