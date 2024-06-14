旅遊360 走進內蒙古那達慕大會 泰國任你行

沙漠和草原，是否你對內蒙古的第一印象 ? 是否感覺內蒙古少了一點娛樂 ?「那達慕」正填補內蒙古娛樂元素這一塊拼圖。「那達慕」在內蒙古語就是娛樂和遊戲之意，這是蒙古族一年一度的傳統體能競技節日。選手們一身彩色腰帶、頭巾，進行摔跤、賽馬、射箭比賽，展現著青春活力。今年旅遊360帶大家親身參與那達慕開幕大會，入座貴賓看台親近這場盛事，讓沙漠和草原增加一份激情。

泰國 遊玩多次都仍然會玩

泰國總是給人一種度假般的感覺，旅行團更貼心為大家安排專車、行程等，令大家減省不必要的煩惱，專心享受假期！即使前往泰國超人氣打卡景點Sriayuthaya Lion Park，都有專車接送，最適合親子或者打卡留念。想要有彈性安排？一樣可以有，旅遊360亦會安排自由活動時間隨你自由發揮！

泰國新概念雙Free 5天團(BBAA05)

出發日期：6月27日，7月4、11、18、25日，8月1、8、15、22、28日

團費：$5,890起/每位