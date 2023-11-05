日本旅遊｜德島縣三好市祖谷 7大人氣旅遊熱點推介 稻草人之郷＋豪華觀光列車！

香港人熱愛到日本旅遊，近年除了東京、大阪等熱門城市外，四國地區亦是不少人前往日本深度人的好選擇。德島縣位於四國地區的東部的濱臨內海，齊集美麗的自然景色、傳統文化和豐富的飲食文化，深受各地旅客所喜愛！今次重點推介德島縣的西部、四國中心的三好市，當中以大步危峽谷、祖谷蔓橋和祖谷溪谷等景點最有名氣，以下為大家精選7大三好市人氣旅遊熱點，秋意漸濃，不妨考慮一下去當地觀光啦！

如果想去大步危峽谷觀光，推介搭乘遊覽船遊覽吉野川，可一面在溪谷中滑行前進，一面欣賞大自然手工打造的壯觀景色，近距離觀賞聳立在船兩側，宛如大理石雕刻般的結晶片岩。搭配周圍山上春夏的新綠，秋天的紅葉，冬天的雪景，各個季節都有不同的景色變化可供玩味。

祖谷蔓橋使用藤蔓搭建而成，有日本三大奇橋之一的美名，渡橋時吊橋搖晃不定，緊張刺激，每天晚上7點到9點，蔓橋更，畫面夢幻，是附近地區著名景點之一。傳說最初是在日本歷史上有名的源平大戰中落敗的平家武士所搭建。當時他們逃避追兵，為了萬一敵人攻來時可以迅速斬斷橋阻擋攻勢，而使用藤蔓來搭橋。如今為了安全在橋中架設了鋼筋，並且每三年將藤蔓重新架設一次。重新架設時無法渡橋，但可以看到職人搭橋的過程。

德島縣三好市景點推介｜將近20公里壯麗的溪谷美景 - 祖谷溪谷

德島有很多獨特的自然美景，祖谷川沿岸的聳立高山與斷崖峭壁形成了祖谷溪。在將山切出深深V字的溪谷中，可以看到翡翠綠的祖谷溪。春天的新綠，秋天的楓葉將這片溪谷染成色彩繽紛的世界。特別是秋天，從谷底到山頂滿山遍野都是紅葉，就算在開車或乘坐巴士的途中也可以一面賞楓。

祖谷溪谷網址

德島縣三好市景點推介｜桃源郷的美好生活盡在此處 - 落合聚落

落合聚落是位於東祖谷中央地區傾斜山坡上的聚落，上下高低落差達390公尺。景觀呈現出日本的原始風貌，醞釀出桃源郷的空間和意境。聚落中有可以獨棟租賃的8棟茅草屋頂古民家，還有可免費參觀的長岡家住宅。從對面的中上展望所可以眺望聚落的全貌。

落合聚落網址