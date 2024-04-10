日本紅葉｜北九州景點推介 一文看盡福岡、佐賀、大分14個絕景（附紅葉預測）

順著紅葉轉紅的時序，日本紅葉季尾之旅就要到九州！假期不多的打工仔，追楓之行不妨集中於北九州內的福岡、佐賀及大分縣，值得留意的是北九州的紅葉大多藏在交通不便的山中，建議最好以點對點的自駕遊方式遊覽。今次一文教大家玩轉福岡、佐賀、大分14個紅葉絕景名所，靚景當前，即使不是攝影高手都可輕易拍到打卡照！

佐賀紅葉景點｜ #01. 環境藝術之森 日本造園師畢生傑作 紅葉期： 11月中

由日本著名庭園造園師鶴田正明耗費數十載歲月打造，「環境藝術之森」是佐賀超人氣的紅葉名所。約十八萬平方米的廣闊山林中種植了將一萬棵的楓樹，金秋楓紅從園林步道向深山內延伸，壯闊山林盡是深紅、黃綠色的紅葉世界，美不勝收。要拍下「環境藝術之森」最靚的秋色，定必要到由百年古民宅改建而成的「風遊山莊」，古民宅內放置了一大張的黑漆木枱，將山莊外的金秋楓紅景完美倒映出來，那片楓紅美景絕不比京都的琉璃光院遜色。 由於環境藝術之森佔地廣闊，除了「風遊山莊」外，境內漫步路線眾多，當中有兩條專為時間緊拙的遊客推介的紅葉觀賞路線，步程分別為十五分鐘及三十分鐘，足以看到景點內大部分招牌秋色。 環境藝術之森 地址： 佐賀縣唐津市厳木町平之667 開放時間：9am-4pm 入場費： 高中生或以上￥700 、國中小學生 ￥300、幼童免費 交通： JR嚴木站乘搭的士，車程約15分鐘； 從長崎自動車道「多久IC」前往約20分鐘 ▼佐賀紅葉景點▼

福岡紅葉景點｜ #01. 寶滿宮竈門神社 紅葉期： 11月中下旬

秋日追楓之旅來到福岡太宰府，寧可捨人滿為患、望而生厭的「太宰府天滿宮」，花約十分鐘坐巴士登上寶滿山的「寶滿宮竈門神社」，欣賞藏在山上那三百棵楓樹和銀杏樹的秋色。以「緣結」之神而聞名的竈門神社，近年因與動畫「鬼滅之刃」主角竈門炭治郎同姓而成為粉絲朝聖地，神社也因境內種滿了櫻花樹及楓樹而成為春櫻秋紅的人氣名所。每年11月的紅葉季，竈門神社都會舉行紅葉祭，由日落開始會特別進行晚間點燈活動，遊客可享受到日與夜兩種截然不同氛圍下追楓的體驗。 寶滿宮竈門神社 地址： 福岡縣太宰府市內山 883 交通： 於西鐵太宰府站乘搭前往內山的社區巴士「Mahorobago 號」，並於總站內山站下車，全程約需 10 分鐘 從太宰府天滿宮乘搭前往內山的社區巴士「Mahorobago 號」，並於總站內山站下車，全程約需 8 分鐘 ▼福岡紅葉景點▼

大分紅葉景點 #01. 金鱗湖 絕美夢幻湖畔紅葉 紅葉期： 11月中