旺角熟食市場｜熟食中心精選推介！特式咖喱農夫包/超滑嫩海南雞/妹記足料生滾粥

熟食中心向來臥虎藏龍，隱藏不少平民美食。單在旺角區，數街之隔已經有旺角熟食市場和花園街熟食中心，識食之人都知道內裏有很多餐廳選擇，眼花繚亂？即看下文看看我們為各位精選的4間美食推介吧！

旺角特式咖喱農夫包

談到上海街旺角熟食市場內最有名氣的食物，絕對是澳門翠苑餐廳的招牌咖喱農夫包！店舖將巨型的農夫包焗得外脆內軟，然後把裏面部份麵包取出，客人享用的時候可以自行倒入附上的咖喱汁。這店的咖喱用葡國香料秘製，味道香辣特別開胃，而且份量多，足料又飽肚。咖喱分別有牛肉、豬肉和雞肉可以選擇，牛肉最受歡迎，選用牛腩部位，口感軟腍入味，富有肉香之餘，亦和咖喱汁非常合襯。吃完咖喱農夫包，一定要是是他們的凍咖啡，入口順滑不苦澀，剛好可以中和咖喱的重口味。

澳門翠苑餐廳

地址：九龍旺角上海街557號旺角熟食市埸2樓8號舖