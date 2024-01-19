春天賞花打卡呃Like必去！ 旅遊360 帶大家360度投入花花世界

眨眼間，又來了春天萬物復甦、生機勃勃的季節，處處鳥語花香。旅遊360今年帶大家置身於曠野的花海中，一同投入花花世界！
中國篇 : 雲南、武漢、上海
每年櫻花綻放一刻都最得人歡心，上海植物園、宜良櫻花谷、武漢磨山櫻花園也是世界著名的賞櫻地！在一片粉嫩櫻花廐襯托下，更能突顯古城古色古香的一面。
湖北武漢櫻花5天團
旅行團編號︰WUX05/WSK05
團費︰$2,760起/每位
雲南東川紅土地6天團
旅行團編號︰KDQ06
團費︰$4,860起/每位
上海 大阪 京都 7天團
旅行團編號︰CSJO07
團費︰$6,999起/每位
日本韓國篇 : 首爾、仁川、大阪、京都、和歌山
韓國亦是熱門賞櫻地，仁川大公園區、奧運公園、汝矣島等地每年都是熱門的賞櫻地，除此以外不同時段更有機會觀賞到梅花、迎春花、油菜花等！至於日本，旅遊360帶大家到紀三井寺、清水寺、大阪城等名勝賞櫻。
韓國首爾仁川賞花5天團
旅行團編號︰KSAS05
團費︰$2,999起/每位
上海 大阪 京都 7天團
旅行團編號︰CSJO07
團費︰$6,999起/每位
花期短暫，把握機會
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