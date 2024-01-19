春天賞花打卡呃Like必去！ 旅遊360 帶大家360度投入花花世界

中國篇 : 雲南、武漢、上海

每年櫻花綻放一刻都最得人歡心，上海植物園、宜良櫻花谷、武漢磨山櫻花園也是世界著名的賞櫻地！在一片粉嫩櫻花廐襯托下，更能突顯古城古色古香的一面。

湖北武漢櫻花5天團

旅行團編號︰WUX05/WSK05

團費︰$2,760起/每位

雲南東川紅土地6天團

旅行團編號︰KDQ06

團費︰$4,860起/每位