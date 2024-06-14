暢遊絲綢之路 揭開神秘面紗 欣賞大自然千年奇跡

擁有2,000多年歷史的絲綢之路不只為中國開啟貿易、文化交流的大門，更為後代留下一個又一個鬼斧神工的美景。由新華旅遊專誠打造的「青甘環線·絲綢之路 8天純玩團」，將會帶大家踏上絲綢之路，感受古文明的氣勢。

要欣賞絲綢之路的壯麗巍峨，絕對不能錯過享有世界十大神奇地理奇觀、全球最刻骨銘心的二十二處風景、全球最美的丹霞等美譽的張掖七彩丹霞。現為國家5A級旅遊景區、世界地質公園的張掖七彩丹霞，以地貌色彩豔麗、層理交錯、造型奇特氣勢磅礴、場面壯觀而稱；是全球唯一的丹霞地貌與彩色丘陵景觀高度複合區。色彩之繽紛、觀賞性之強、面積之大冠絕全國，集雄、險、奇、幽、美於一身。