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旅遊
2023-12-22 10:45:00

東京大阪自由行｜體驗日本過新年：初詣參拜睇元旦日出＋冬季大減價掃福袋(多圖)

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東京大阪自由行｜體驗日本過新年：初詣參拜睇元旦日出＋冬季大減價掃福袋(多圖)

東京大阪自由行｜體驗日本過新年：初詣參拜睇元旦日出＋冬季大減價掃福袋(多圖)

相信不少的香港人都會趁住放大假兼且日圓匯率低而飛到日本跨年過元旦，來一轉東京大阪自由行。確實日本過新年的節日氣氛濃厚，由12月31日的除夕大晦日開始跨年活動，到1月1日就會搶住登高望遠欣賞元旦日的「初日出（初日の出）」首個旭日初升、再到寺廟新年參拜祈福，等到1月2日就會到開始冬季大減價得百貨公司搶福袋掃貨！今次精選了東京、大阪兩個睇元旦日出及初詣參拜熱點，一拳公開日本冬季大減價得情報，按圖索驥買個痛快！

東京大阪自由行｜東京初詣！229米涉谷高空迎元旦日出

日本人過新年極為重視1月1日初詣，特別是元旦首個日出，不少人都會找個特別的地方來觀看，向以天照大神為首的眾神祈求來年身體健康及萬事順利。人望高處，那不妨到涉谷最高、離地229米的SHIBUYA SKY來迎接第一道曙光。元旦當日會舉行「SHIBUYA SKY X 金王八幡宮 初詣」新年特別活動，清晨5:30am入場一齊等待元旦首個日出（預計為6:50am)。睇完元旦日出就可到在屋頂「SKY STAGE」由金王八幡宮設置特別祭壇，神主會在此舉行「新春祈願」特祭神儀式。入場人士可獲得金王八幡宮的護身符、原創一合神酒或日本甘酒、限於活動當天在SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP及Paradise Lounge咖啡館使用的￥500賀正優惠券。

東京大阪自由行｜涉谷最高點的SHIBUYA SKY展望台會在元旦當日會舉行「SHIBUYA SKY X 金王八幡宮 初詣」新年特別活動。（圖片來源： Shibuya Scramble Square） 東京大阪自由行｜參加初詣要在清晨5:30am入場，一齊等待預計於6:50am上升的元旦日出。（圖片來源： Shibuya Scramble Square） 東京大阪自由行｜屋頂「SKY STAGE」由金王八幡宮設置特別祭壇。（圖片來源： Shibuya Scramble Square） 東京大阪自由行｜入場人士可獲得原創一合神酒或日本甘酒。（圖片來源： Shibuya Scramble Square）

東京大阪自由行｜SHIBUYA SKY X 金王八幡宮 初詣

地址：東京都涉谷區涉谷2-24-12 Shibuya Scramble Square 14、45、46樓、頂樓
初詣舉行時間：1月1日 5:30am-8:30am （最後入場時間 6:30am)
入場費：￥6,500/位，需預先在官網購票，限量300張
SHIBUYA SKY X 金王八幡宮 初詣網址

東京大阪自由行｜大阪初詣！勝尾寺達摩開運祈福

日本人正月初詣必定會到神社參拜祈求新的一年能夠順利平安，而大阪箕面市的境「勝尾寺」是最多人會在新年去參拜的寺廟。由12月31日除夕日晚上10時的新春初詣期間，勝尾寺寺內會架起臨時攤位，由福娘來授予販賣各款開運小物（福娘による福笹のお授け）。想去湊熱鬧的話要留意新年期間前往勝尾寺的道路極為塞車，大家最好使用公共交通工具前往，而在大阪單軌列車「千里中央」站外會於1月1-3日特別設有「初詣直行接駁巴士」，不想浪費時間於塞車上，大家最後預先買定車票啦！

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東京大阪自由行｜參拜者可以因應各種不同的祈願而購入開運小物掛在入場時派發的赤竹（笹）上。（圖片來源：PRTIMES） 東京大阪自由行｜勝尾寺的新春初詣入場時會都會向參拜者派發赤竹（笹）。（圖片來源：日本見） 東京大阪自由行｜由福娘來授予販賣各款開運小物，每個攤位的開運吉祥物都有不同的功用。（圖片來源：日本見） 東京大阪自由行｜將開運小物掛在赤竹上帶回家，以祈求願望達成。（圖片來源：日本見）

東京大阪自由行｜勝尾寺

地址：大阪府箕面市粟生間谷2914−1
入場費：高中生以上￥500、 中小學生￥400、未就學小童 ￥100、 2歳以下免費
勝尾寺網址

▼日本神社參拜禮儀及順序▼

日本神社參拜禮儀及順序，於手水舍淨水池洗手及漱口，於賽錢箱投入供奉的香油錢，通常為5圓硬幣( 圖片來源：pakutaso） 日本神社參拜禮儀及順序，如有繩鈴，搖響一下( 圖片來源：pakutaso） 日本神社參拜禮儀及順序，朝著神位鞠躬2次( 圖片來源：pakutaso） 日本神社參拜禮儀及順序，起身後拍手2次( 圖片來源：pakutaso） 日本神社參拜禮儀及順序，雙手合十向神祈禱，再鞠躬1次( 圖片來源：pakutaso）
日本神社參拜禮儀，入廟拜神，記得在進入神社/寺廟時先鞠躬，再來是基本參拜方式是「二禮二拍手一禮」，日本人在離開時也會再鞠躬來感謝神明。（圖片來源：JuniperPhoto@Unsplash)

日本神社參拜禮儀，入廟拜神，記得在進入神社/寺廟時先鞠躬，再來是基本參拜方式是「二禮二拍手一禮」，日本人在離開時也會再鞠躬來感謝神明。（圖片來源：JuniperPhoto@Unsplash)

東京大阪自由行｜激減掃貨！日本冬季大減價開催

一年之計在於春，踏入2024新一年，就代表了日本各大百貨公司及商店減價、年初限定的激抵福袋登場，購物狂是時候出發去日本買到過癮！福袋大多在初賣日就會發售，賣完就無，而百貨公司內各店減價日子或有不同，但折扣期大多是從新年假期結束後開始，慣例愈遲減價折扣愈多，幅度由20%-80%不等。今次為大家整理了東京、大阪熱門商場及百貨公司的減價時間表，大家趁円平就去盡情掃貨！

【本文獲「日本見JapanMiru」授權於am730刊出】

▼東京/大阪-新年減價情報▼

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東京/大阪新年不少店鋪減價，香港人掃貨機會來了(圖片來源：日本見） 東京/大阪新年不少店鋪減價，香港人掃貨機會來了(圖片來源：日本見） 東京/大阪-新年減價情報（am730製圖） 東京/大阪-新年減價情報（am730製圖） 東京/大阪-新年減價情報（am730製圖） 東京/大阪-新年減價情報（am730製圖） 東京/大阪-新年減價情報（am730製圖）

關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

《miru03 大阪+京都見eBook》

日期：2023年10月

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