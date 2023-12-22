東京大阪自由行｜體驗日本過新年：初詣參拜睇元旦日出＋冬季大減價掃福袋(多圖)

相信不少的香港人都會趁住放大假兼且日圓匯率低而飛到日本跨年過元旦，來一轉東京大阪自由行。確實日本過新年的節日氣氛濃厚，由12月31日的除夕大晦日開始跨年活動，到1月1日就會搶住登高望遠欣賞元旦日的「初日出（初日の出）」首個旭日初升、再到寺廟新年參拜祈福，等到1月2日就會到開始冬季大減價得百貨公司搶福袋掃貨！今次精選了東京、大阪兩個睇元旦日出及初詣參拜熱點，一拳公開日本冬季大減價得情報，按圖索驥買個痛快！

東京大阪自由行｜東京初詣！229米涉谷高空迎元旦日出 日本人過新年極為重視1月1日初詣，特別是元旦首個日出，不少人都會找個特別的地方來觀看，向以天照大神為首的眾神祈求來年身體健康及萬事順利。人望高處，那不妨到涉谷最高、離地229米的SHIBUYA SKY來迎接第一道曙光。元旦當日會舉行「SHIBUYA SKY X 金王八幡宮 初詣」新年特別活動，清晨5:30am入場一齊等待元旦首個日出（預計為6:50am)。睇完元旦日出就可到在屋頂「SKY STAGE」由金王八幡宮設置特別祭壇，神主會在此舉行「新春祈願」特祭神儀式。入場人士可獲得金王八幡宮的護身符、原創一合神酒或日本甘酒、限於活動當天在SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP及Paradise Lounge咖啡館使用的￥500賀正優惠券。

東京大阪自由行｜SHIBUYA SKY X 金王八幡宮 初詣 地址：東京都涉谷區涉谷2-24-12 Shibuya Scramble Square 14、45、46樓、頂樓

初詣舉行時間：1月1日 5:30am-8:30am （最後入場時間 6:30am)

入場費：￥6,500/位，需預先在官網購票，限量300張

SHIBUYA SKY X 金王八幡宮 初詣網址

東京大阪自由行｜大阪初詣！勝尾寺達摩開運祈福 日本人正月初詣必定會到神社參拜祈求新的一年能夠順利平安，而大阪箕面市的境「勝尾寺」是最多人會在新年去參拜的寺廟。由12月31日除夕日晚上10時的新春初詣期間，勝尾寺寺內會架起臨時攤位，由福娘來授予販賣各款開運小物（福娘による福笹のお授け）。想去湊熱鬧的話要留意新年期間前往勝尾寺的道路極為塞車，大家最好使用公共交通工具前往，而在大阪單軌列車「千里中央」站外會於1月1-3日特別設有「初詣直行接駁巴士」，不想浪費時間於塞車上，大家最後預先買定車票啦！