東京自由行｜橫濱最新親子遊3選 日本首座空中纜車、水豚動物園、童裝主題UNIQLO

距離東京30-40分鐘車程的「橫濱」，擁有大量老幼咸宜的大型景點，加上交通方便，一直是東京親子遊的熱門路線。除了舊有的合味道紀念館、麵包超人博物館、八景島樂園等，近年更新增多個親子向的新遊點登場！

橫濱親子遊｜YOKOHAMA AIR CABIN ： 日本首座空中纜車

第一站先來到橫濱「櫻木町駅」，乘搭日本首座都市型循環式纜車——YOKOHAMA AIR CABIN。2021年始營運，全長630公尺，連接JR「櫻木町駅」至新港地區的「運河公園駅」。全程只需5分鐘，以後不用再行20多分鐘往紅磚倉庫、橫浜WORLD PORTERS等景點。全透明車廂設計，最多可容納8位乘客，沿途可360度飽覽橫濱港灣區美景，而且移動時平穩非常，小朋友都不怕。

順帶一提，櫻木町駅曾多次舉辦POKEMON遊行，車站附近有多個隱藏版POKEMON打卡位，包括寶可夢水溝蓋、寶可夢郵筒…JR站最近更換上主題裝飾添！