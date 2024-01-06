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旅遊
2024-01-06 15:00:00

東京自由行｜橫濱最新親子遊3選 日本首座空中纜車、水豚動物園、童裝主題UNIQLO

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東京自由行｜橫濱最新親子遊3選 日本首座空中纜車、水豚動物園、童裝主題UNIQLO

東京自由行｜橫濱最新親子遊3選 日本首座空中纜車、水豚動物園、童裝主題UNIQLO

距離東京30-40分鐘車程的「橫濱」，擁有大量老幼咸宜的大型景點，加上交通方便，一直是東京親子遊的熱門路線。除了舊有的合味道紀念館、麵包超人博物館、八景島樂園等，近年更新增多個親子向的新遊點登場！

文、圖：戴保倫

橫濱親子遊｜YOKOHAMA AIR CABIN 日本首座空中纜車

第一站先來到橫濱「櫻木町駅」，乘搭日本首座都市型循環式纜車——YOKOHAMA AIR CABIN2021年始營運，全長630公尺，連接JR「櫻木町駅」至新港地區的「運河公園駅」。全程只需5分鐘，以後不用再行20多分鐘往紅磚倉庫、橫浜WORLD PORTERS等景點。全透明車廂設計，最多可容納8位乘客，沿途可360度飽覽橫濱港灣區美景，而且移動時平穩非常，小朋友都不怕。

順帶一提，櫻木町駅曾多次舉辦POKEMON遊行，車站附近有多個隱藏版POKEMON打卡位，包括寶可夢水溝蓋、寶可夢郵筒…JR站最近更換上主題裝飾添！

櫻木町駅前，有一個彩色的寶可夢水溝蓋，乃橫濱市唯一。 全長630公尺的橫濱空中纜車，沿途可賞盡橫濱港灣區美景。票價單程：成人￥1,000、小童￥500

橫濱親子遊｜Anitouch港未來：水豚動物園

5分鐘時間，纜車即達「運河公園駅」，前面便是横濱港大型商場 WORLD PORTERS，商場2樓有一個室內動物園「Anitouch港未來」，是伊豆仙人掌動物園開設的橫濱分館。飼有約20種類、300多隻小動物 ，面積雖不大，勝在所有小動物都可以近距離接觸，二趾樹懶、 貓頭鷹、天竺鼠等性格溫純，全部可讓小朋友觸摸。招牌名星水豚君夏天更會在戶外日光浴，冬天則可一睹牠浸浴。

水豚君是「Anitouch港未來」的名星動物，冬季會在室內浸浴；夏天則在戶外日光浴。 水豚君是「Anitouch港未來」的名星動物，冬季會在室內浸浴；夏天則在戶外日光浴。 樹懶、 貓頭鷹、天竺鼠等不止可以用手摸，還可以親手餵飼 。

橫濱親子遊｜UNIQLO PARK：全球首間親子主題+瀡滑梯 

尾站來到2020年開幕的「UNIQLO PARK」，坐落横濱港灣三井OULET旁邊。佔地3,300平方米，連屋頂花園樓高4層，內部集合UNIQLOGU的童裝專區，從嬰幼兒到中童尺碼俱全。重點是梯田般的純白色建築，由著名建築師藤本壯介設計，儼如一座立體大公園，將兒童遊樂設施完美融入建築中，每個樓層的外牆斜面，都是一座座溜滑梯或攀岩牆，小朋友可以盡情放電打卡，媽媽亦可放心Shopping買過夠！

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梯田般的山丘型建築，每層斜面都是大型溜滑梯或攀岩牆，小朋友放電一流。 梯田般的山丘型建築，每層斜面都是大型溜滑梯或攀岩牆，小朋友放電一流。 3樓有集合UNIQLO與GU的童裝專區，從嬰幼兒到中童俱全。

YOKOHAMA AIR CABIN

地址：神奈川県横浜市中区桜木町1丁目200

票價：單程)成人￥1,000、小童￥500

網址：https://yokohama-air-cabin.jp

交通：JR「桜木町站」東口。

Anitouch港未來

地址：神奈川県横浜市中区新港2-2-1横浜

網址：https://anitouch.jp/

交通：JR線「桜木站」轉乘空中覽車。

UNIQLO PARK

地址：神奈川県横浜市金沢区白帆6-5

網址：https://map.uniqlo.com/jp/ja/detail/10101653

交通：JR京浜東北/根岸線「新杉田站」，轉乘Seaside line至「鳥浜站」。

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