東京酒店2024｜5間東京最新酒店住宿推介 人均$350起 高CP值/近JR車站

東京酒店2024！各位今年飛咗日本未？自去年開關後，相信大家已經急不及待去日本旅遊，如果今年正計劃出發東京，想要找間價錢便宜又住得舒適的東京酒店，以下就為各位精選5間東京新酒店，大部分高CP值之餘位置近JR車站，有興趣的話下文即睇詳情！
東京酒店2024｜1.All Day Place Shibuya
All Day Place Shibuya位於涉谷，離JR涉谷駅5分鐘路程，適合正打算去東京掃貨的旅客！All Day Place Shibuya共有160間房間以及13種房型，設計亦有特色，由設計MUJI酒店的團隊精心打造，房間明亮又時尚，部分房間內更設有投影機，即使在外玩樂一整天，回酒店休息時亦可好好放鬆。另外酒店內有三間餐飲設施，分別為酒吧Mikkeller Kiosk/Bar、咖啡店About Life Coffee Brewers、以及薄餅店Good Cheese Good Pizza，全都是在網上人氣十足的餐廳！
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東京酒店2024｜2. MUSTARD™ HOTEL Shimokitazawa
東京下北澤是年輕人最喜愛的購物熱點，區內有不少古著店，而在2022年9月才開幕的MUSTARD™ HOTEL Shimokitazawa同樣走型格路線，連日本達人杜如風都在電視節目介紹過！酒店建築設計搶眼，大堂設有咖啡店，賣咖啡輕食，氣氛相當悠閒。另外每間酒店房內都會有黑膠唱片機，客人可以在酒店大堂借走黑膠碟在房間裡慢慢欣賞，絕對是喜歡音樂的文青首選！
MUSTARD™ HOTEL Shimokitazawa網站
東京酒店2024｜3.Tosei Hotel Cocone築地銀座
Tosei Hotel Cocone築地銀座在2023年9月新開幕的4 星級酒店，開業短短半年，設施夠新淨。酒店共205間房間，裝修走和式路線，感覺舒適又整潔。酒店設有公共大浴場，內有溫泉和桑拿，住客入住時亦可使用。附近景點方面，則有香港人最愛的築地市場，方便大家一早出門去吃新鮮魚生做早餐！
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東京酒店2024｜4. 池袋MIMARU酒店
MIMARU池袋酒店在2022年11月正式開業，主打公寓式飯店，每款房型最少可供4人以上入住，空間感十足。推介閣樓式公寓房，每房定價23,250日圓起（約港幣$1379），房間大小約419.7平方呎，房內設有四個床位，4人入住除開人均最平港幣$345起就有交易！房內可細分成客廳、房間、開放式廚房多個區域，廚房有齊基本爐頭和廚具，酒店亦設有租借廚具服務，包括電飯煲、烤麵包機、吸塵機等等，相當方便。酒店距離JR池袋駅只有5分鐘路程，附近一帶有大量餐廳和購物商場，適合一家人去東京旅遊時入住。
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東京酒店2024｜5. Asakusa View Hotel Annex Rokku淺草豪景酒店（別館六區）
淺草豪景飯店（別館六區）在2023年3月開業，位於東京觀光的中心地區淺草，由淺草站步行前往只需2分鐘路程。淺草豪景酒店（別館六區）以日式傳統風格為裝修設計，設傳統表演藝術的舞台，呼應淺草地區的古色古香。酒店房間方面，牆上印上歌舞伎藝術的圖畫，令人非常難忘，部份房間更能看到晴空塔與淺草寺的景色，打卡一流！