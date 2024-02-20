東京酒店2024｜5間東京最新酒店住宿推介 人均$350起 高CP值/近JR車站

東京酒店2024！各位今年飛咗日本未？自去年開關後，相信大家已經急不及待去日本旅遊，如果今年正計劃出發東京，想要找間價錢便宜又住得舒適的東京酒店，以下就為各位精選5間東京新酒店，大部分高CP值之餘位置近JR車站，有興趣的話下文即睇詳情！

東京酒店2024｜1.All Day Place Shibuya

All Day Place Shibuya位於涉谷，離JR涉谷駅5分鐘路程，適合正打算去東京掃貨的旅客！All Day Place Shibuya共有160間房間以及13種房型，設計亦有特色，由設計MUJI酒店的團隊精心打造，房間明亮又時尚，部分房間內更設有投影機，即使在外玩樂一整天，回酒店休息時亦可好好放鬆。另外酒店內有三間餐飲設施，分別為酒吧Mikkeller Kiosk/Bar、咖啡店About Life Coffee Brewers、以及薄餅店Good Cheese Good Pizza，全都是在網上人氣十足的餐廳！