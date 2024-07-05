東瀛遊九州親子遊 感受光之王國與高達LALAPORT之震撼

日本九州地區以其獨特自然景觀、豐富文化底蘊和各式各樣的親子活動成為家庭旅遊的絕佳目的地。從別府出發，乘坐火車或駕車前往長崎豪斯登堡，這是一座充滿荷蘭風情的主題公園。每年夏季，豪斯登堡都會舉辦限定的盛大活動「水上樂園」，長70米嬉水滑梯及50米室外泳池，是夏天一流活動，還有世界最大、有1,300萬顆燈泡的光之王國，每晚閃爍登場，連續10年全國燈飾大獎第一名，有興趣不妨參加東灜遊的「九州福岡五天開心之旅」。

除了滿足小朋友的童心，也要滿足大朋友的童心，來到位於福岡的高達LALAPORT購物城，這是一個集購物、美食和娛樂於一體的大型綜合商場。購物城內設有全日本最大的高達模型展示區，無論是大人還是孩子，都能在此找到自己喜愛的高達模型和周邊產品。除了購物，高達LALAPORT還擁有眾多餐廳和咖啡館，提供從日式料理到國際美食的各種選擇，也可以品嘗美味的壽司、拉麵或者享受一杯香濃的咖啡，為一日的遊覽畫上完美句號。