東瀛遊 北海道、東京、大阪短線遊全攻略 有限假期無限玩樂體驗

北海道絕對稱得上一年四季，各季都有精彩的地方！冬季可以滑雪，臨近夏季更可以品嚐富良野蜜瓜！由東瀛遊推出的北海道6天團，大家不但可以任食富良野蜜瓜(6月1日起出發之團體適用)，更可以前往小樽運河、登別火山硫磺谷、美瑛花田及青池等。
直航北海道札幌、小樽運河、昭和新山、登別、EGL嘉賓專享著名留壽都度假溫泉酒店、狸小路、北廣島OUTLET購物開心悠閒6天之旅
旅行團編號︰JSHB06
出發日期︰5月11-12、17、19、25、26日、6月1、7-9、11、15、21-23、25、28-30日、7月6-7日、8月20、24日
團費︰$ 9,799起/每位
踏入春季，繁花盛開，在東京5天團中，行程安排大家前往MOTHER牧場觀賞時令花卉，牧場佔地達250公頃，以「有花有綠又有動物，並與人們相融接觸」為主題，可觀賞綿羊SHOW。
日本東京、鎌倉、橫濱、千葉房總半島、MOTHER牧場<觀賞時令花卉及得意綿羊SHOW>涉谷最潮購物 : 涉谷SCRAMBLE SQUARE、溫泉酒店開心5天之旅
旅行團編號︰JTHS05
出發日期︰4月17、19、27、30日、5月3、7、8、19、20、22、26、31、6月2、5、6、9、16、19、23、30日、7月2日
團費︰$ 7,399起/每位
在大阪5天團中，東瀛遊帶大家到勝運之寺「勝尾寺」，以祈求勝運聞名，寺內景色優美，園內有不同達摩像，祈求整年勝運。
大阪、奈良、宇治、京都、宇治平等院．表參道商店街、奈良春日大社、嵐山渡月橋、人氣竹林小徑、開心無限壽司學校、門真三井OUTLET/LALAPORT購物城、京都丹波牛料理、兩晚溫泉、開心悠閒5天之旅
旅行團編號︰JOKJ05
出發日期︰5月11、17、20、24日、6月1、6、13、20、21、27日、7月4日
團費︰$ 6,999起/每位
東瀛遊︰3692 0888、網址