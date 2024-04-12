東瀛遊 北海道、東京、大阪短線遊全攻略 有限假期無限玩樂體驗

北海道絕對稱得上一年四季，各季都有精彩的地方！冬季可以滑雪，臨近夏季更可以品嚐富良野蜜瓜！由東瀛遊推出的北海道6天團，大家不但可以任食富良野蜜瓜(6月1日起出發之團體適用)，更可以前往小樽運河、登別火山硫磺谷、美瑛花田及青池等。



直航北海道札幌、小樽運河、昭和新山、登別、EGL嘉賓專享著名留壽都度假溫泉酒店、狸小路、北廣島OUTLET購物開心悠閒6天之旅

旅行團編號︰JSHB06

出發日期︰5月11-12、17、19、25、26日、6月1、7-9、11、15、21-23、25、28-30日、7月6-7日、8月20、24日

團費︰$ 9,799起/每位