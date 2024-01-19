東瀛遊 農曆新年 北海道體驗雪國風情 東京大阪瘋狂掃貨

大家對日本的熱情絲毫沒有被日本冰雪天氣吹滅！東瀛遊乘勝追擊推出輕鬆暢遊日本3大法寶，減省交通、行程等煩惱！其中北海道札幌6天團，帶大家近距離觀賞冬季限定趣緻企鵝巡遊，體驗雪國獨有的雪上電單車。至於，東京、大阪6天團，帶大家穿梭古色古香的日本名景之餘，同時暢玩主題樂園！

登別海洋城堡企鵝巡遊趣緻城

蟹專門店九品會席

探索日本雪國玩樂體驗 品嚐蟹專門店九品會席 北海道札幌6天冬日之旅，行程安排大家暢玩雪上電單車、前往登別海洋城觀賞趣緻企鵝巡遊，企鵝們走起路來搖搖晃晃般的可愛模樣，不僅深受小朋友歡迎，連大人都為之著迷！ 除了體驗雪國獨有的玩樂外，來到北海道旅遊豈能錯過螃蟹美食呢！行程中亦會安排大家品嚐蟹專門店九品會席，餐廳堅持採用新鮮的海鮮，來製作每一道料理，確保質素。味道方面，蟹肉鮮甜無比，啖啖肉令人食指大動！ 直航北海道札幌、北國風情︰雪上電單車、滑雪場玩雪、蟹專門店九品會席、小樽運河、水晶音樂城、登別時光隧道伊達時代村、登別海洋城堡企鵝巡遊趣緻城、北廣島OUTLET開心購物6天冬日之旅

旅行團編號︰JSFH06

出發日期︰1月21、26、28、2月2、8-11、16、18、23、25、3月1、3、8、10、15、17、22、24日

團費︰$9,699起/每位