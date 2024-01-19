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旅遊
2024-01-19 04:29:58
日報

東瀛遊 農曆新年 北海道體驗雪國風情 東京大阪瘋狂掃貨

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大家對日本的熱情絲毫沒有被日本冰雪天氣吹滅！東瀛遊乘勝追擊推出輕鬆暢遊日本3大法寶，減省交通、行程等煩惱！其中北海道札幌6天團，帶大家近距離觀賞冬季限定趣緻企鵝巡遊，體驗雪國獨有的雪上電單車。至於，東京、大阪6天團，帶大家穿梭古色古香的日本名景之餘，同時暢玩主題樂園！

 

登別海洋城 企鵝

登別海洋城堡企鵝巡遊趣緻城

蟹

蟹專門店九品會席

探索日本雪國玩樂體驗 品嚐蟹專門店九品會席

北海道札幌6天冬日之旅，行程安排大家暢玩雪上電單車、前往登別海洋城觀賞趣緻企鵝巡遊，企鵝們走起路來搖搖晃晃般的可愛模樣，不僅深受小朋友歡迎，連大人都為之著迷！

除了體驗雪國獨有的玩樂外，來到北海道旅遊豈能錯過螃蟹美食呢！行程中亦會安排大家品嚐蟹專門店九品會席，餐廳堅持採用新鮮的海鮮，來製作每一道料理，確保質素。味道方面，蟹肉鮮甜無比，啖啖肉令人食指大動！

直航北海道札幌、北國風情︰雪上電單車、滑雪場玩雪、蟹專門店九品會席、小樽運河、水晶音樂城、登別時光隧道伊達時代村、登別海洋城堡企鵝巡遊趣緻城、北廣島OUTLET開心購物6天冬日之旅
旅行團編號︰JSFH06
出發日期︰1月21、26、28、2月2、8-11、16、18、23、25、3月1、3、8、10、15、17、22、24日
團費︰$9,699起/每位

日本環球影城

日本環球影城(包1DAY PASS)

Klook.com

東京、大阪小朋友放電之旅 全日暢玩主題樂園！享受購物樂

農曆新年限定大阪、東京親子6天團，行程安排體貼大人及小朋友需要，去勻近郊感受日本獨有恬靜一刻、主題樂園及OUTLET購物城！

為了令小朋友盡情放電，行程將會帶大家前往群馬野生動物王國SAFARI PARK，動物園集結了非洲及美國等地超過100種類，1,000多頭野生動物，乘坐旅遊巴士，近距離觀察野生動物，可在步行觀賞區亦可觸摸親親小動物。另外，亦安排了製作壽司體驗，即時享用自己製作之壽司。當然不少得全日暢玩東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋或日本環球影城，相信各位小朋友定會流連忘返！

至於大人方面，行程亦十分貼心，特意安排了一日購物樂全日自由活動，大家可以自行安排當日的行程，讓大家盡情購物！

農曆新年國泰航空、東京、輕井澤、群馬、川越、迪士尼樂園、群馬野生王國SAFARI PARK、1晚溫泉、1日自由購物開心6天之旅
旅行團編號︰JTHH06
出發日期︰2月8、9、10、11日
團費︰$15,399起/每位

國泰航空農曆新年、大阪、箕面、京都、奈良、日本環球影城(包1 DAY PASS)、奈良興福寺五重塔、猿澤池靚景、嵐山渡月橋、人氣竹林小徑、勝運之寺「勝尾寺」、開心無限壽司學校、大阪EXPO CITY 時尚購物城、全程只搬兩次酒店、開心悠閒6天之旅
旅行團編號︰JOAJ06
出發日期︰2月8、9、10、11日
團費︰$15,699起/每位

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