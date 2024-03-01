東瀛遊 釜山直航專機 復活節鎮海賞櫻限定團

今個復活節，EGL推出「鎮海軍港櫻花季」賞櫻團，由專機直航釜山參加世界規模最大的櫻花慶典！此外，「全羅北道全州、馬耳山、高陽」5天之旅帶領團友遊走2023年度韓國觀光100選的全州馬耳山道立公園，觀賞馬耳山四季美麗景致。

有「櫻花都」之稱的鎮海市，種有約22萬棵櫻花樹，被美國媒體CNN評為「韓國必訪50大景點」之一，每年3月底至4月初的櫻花季，整個城鎮即被粉白色的櫻花海淹沒。於祭典期間更有多樣藝術文化表演等活動，平時實施出入管制，只在軍港節期間特別開放參觀的海軍基地內還有百年歲月櫻花大樹，想欣賞到櫻花盛開的美景，一定要把握住一年一度的機會。