海洋光譜號 / 海洋贊禮號 限時優惠 每位即減$500

今個冬日，用一趟海上假期探盡所想！耳目一新的娛樂表演、新鮮高檔的餐飲享受、刺激的高科技玩樂，還有日本獨有的冬日美景，皇家加勒比遊輪海洋光譜號一應俱全。除了可在「甲板衝浪」模擬沖浪乘風破浪，在海上享受RipCord by iFLY模擬跳傘的刺激，更可登上北極星號，360度零死角盡賞美景。玩夠要充電，轉個身就盡享無限美食：味好麵館、戲水餐廳、索倫托餐廳、270咖啡廳、海上多功能運動熱狗屋等。多國料理，不論中、西、日，各種地道佳餚任君挑選，滿足味蕾。

海洋贊禮號5晚香港、日本 (那霸、沖繩)、台灣(基隆、台北) 之旅

出發日期： 2025年4月21日

折後價：同房第3、4位低至HK1,390起（內艙房）

立即預訂：皇家加勒比海洋贊禮號 Ovation of the Seas 6 天 5 晚香港、日本(那霸.沖繩)、台灣(基隆,台北)郵輪 預訂/查詢Whatsapp :52088827 聯絡人 :BOBO

海洋光譜號郵輪海上假期2晚郵輪之旅 香港 → 海上假期 → 香港

出發日期： 2025年12月19日 / 2026年1月9日

折後價：HK $349起（內艙房）

立即預訂：海洋光譜號郵輪 2025~2026海上假期2晚郵輪之旅預訂查詢Whatsapp : 52088827 聯絡人 :BOBO