深圳周末好去處｜世界之窗 WOWO窩窩萌寵森友會 $68起動物互動體驗 超可愛草泥馬零距離接觸

深圳周末好去處推介！周末一家大小北上放鬆，除了飲飲食食，其實亦有很多景點可以去遊樂。位於深圳世界之窗的「WOWO窩窩萌寵森友會」最近大受港人歡迎，園區佔地約1600m²，裡面有50種不同品種的可愛動物，包括草泥馬、鹿、白兔等，數量近千隻，遊客更可與小動物零距離接觸互動，相信大人小朋友都一定會玩得樂而忘返！

深圳WOWO窩窩萌寵森友會

「WOWO窩窩萌寵森友會」跟一般動物園不同，園區內的動物會隨意自由走動，氣氛悠閒。裡面分成多個區域，分別有鳥語苑、萌寵互動區、異寵投餵區、萌寵觀賞區、爬寵區等，種類繁多。遊客入場時先會派發圍裙和飼料，如紅蘿蔔和生菜等，大家可按喜好餵食給小動物並進行互動，動物們熱情活潑，非常可愛！重點推介去探訪草泥馬，全部外表懶洋洋，進食時的畫面很治癒。除了草泥馬，狐獴、水豚等等都是人氣小動物，大家記得花時間跟牠們接觸相處，合照留念。入場費方面，多個網上售票平台能預先訂購門票，價錢由$68/位起，價錢經濟實惠。