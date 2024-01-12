深圳好去處｜山姆超市必買20款產品推介！ 烘焙/飲品果汁/零食購物攻略

近期港人熱話可說是北上消費，當中以山姆超市最為受歡迎。不少港人都會趁周末北上掃貨，更有旅行社刻意舉辦兩日一夜旅行團，一條龍包3餐、酒店及會員卡，方便大家購物。以下為大家山姆超市必買20款產品推介，包括蛋糕麵包、飲品果汁、零食、熟食等，即睇詳情！

深圳山姆超市必買｜烘焙類 一提到山姆超市，不少人都會立即想起它們的烘焙類食品，甜品、蛋糕絕對是必買之選。當中以羅馬奶油麵包最為熱門，歐洲進口的動物奶油，配上樹莓果醬，甜而不膩。另有本月新品藍莓芝士蛋糕，一上架整個小紅書都洗版，獲一致好評。上層為藍莓及果醬，中間夾有忌廉芝士及藍莓流心，令人一試上癮。另有瑞士卷、榴槤千層蛋糕及麻糬波波等，買回來當作早餐及下午茶就最適合不過！

深圳山姆超市必買｜零食類 去超市購物當然少不了零食，山姆超市有多款招牌零食，大部分的包裝都非常巨型，性價比極高。必買山姆芥末味夏威夷果仁，微辣又香脆，當作辦公室零食過口癮就最適合不過。另有Member's Mark蛋黃酥、黑松露朱古力及黑松露火腿蘇打餅等熱銷產品，嗜甜人士不妨試試，酸酸甜甜之餘更帶有奶香味，小朋友都食得！

深圳山姆超市必買｜主食類 另外急凍食品及熟食類都深受香港人歡迎，懶人必買安格斯牛肉芝士漢堡，只需要在微波爐叮2分鐘就食得。大家更可以自行加料，配上生菜、番茄、煎蛋等瞬間變成街外賣幾十元的牛肉漢堡。另外一盒烤全雞腿只需要¥69.8，大隻兼抵食！