深圳好去處｜深圳賞櫻攻略 盤點5大北上必去櫻花打卡位 附交通攻略

踏入春季，不少人都會飛往外地欣賞櫻花美景。除了日韓外，深圳亦有不少賞櫻好去處！以下一次過為大家介紹5大深圳必去櫻花打卡位，唔同地區都有，大家可以趁周末期間北上賞櫻！

一提到深圳賞櫻好去處，不得不提觀瀾湖。觀瀾湖生態運動公社每年都會舉辦櫻花節，成為深圳人春天必到打卡點之一。今年主題為「2024觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展」，由即日起至3月10日舉行。場內種有約1,200棵櫻花樹，包括一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普賢象櫻、紅櫻等。另有逾300棵桃花、金魚草花海、混色波斯菊及孔雀草等，大家可以浸沉在花海中，盡情打卡！同場亦設有美食街、魔術表演、漢服觀櫻巡遊等，非常適合一家大小！

位於寶安區的深圳海上田園，每年同樣會舉辦「海上田園櫻花藝術節」。集聚數十種國內外的櫻花品種。隨意一拍已經可以呈現粉色櫻花海，非常打卡able！園內還有不同主題活動，如熱氣球、風車童話園、佤族風情舞等。

深圳賞櫻｜華英路櫻花主題公園

華英路櫻花主題公園被喻為深圳版的「目黑川」，一到春天就吸引不少年輕人去打卡！位於小南山山腳下，佔地兩萬平方米。有超過10萬朵櫻花，品種大部分都是中國紅品種，顏色偏深。園內亦種有洋紫荊，大家可以順道打卡。除了賞櫻之外，櫻花林的粉色櫻花列車更是打卡必影，猶如置身日本一樣。車廂內亦設有多個位置，大家不用搶位都可以拍到美照！

地址：深圳市南山區赤灣華英路櫻花主題公園

門票：免費免預約

交通：乘坐地鐵2/5號線到赤灣站C出口，再轉乘B945到港灣生活社區，步行約750米