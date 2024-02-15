深圳好去處｜深圳賞櫻攻略 盤點5大北上必去櫻花打卡位 附交通攻略

踏入春季，不少人都會飛往外地欣賞櫻花美景。除了日韓外，深圳亦有不少賞櫻好去處！以下一次過為大家介紹5大深圳必去櫻花打卡位，唔同地區都有，大家可以趁周末期間北上賞櫻！
深圳賞櫻｜觀瀾湖第八屆櫻花節
一提到深圳賞櫻好去處，不得不提觀瀾湖。觀瀾湖生態運動公社每年都會舉辦櫻花節，成為深圳人春天必到打卡點之一。今年主題為「2024觀瀾湖第八屆櫻花節暨新春桃花展」，由即日起至3月10日舉行。場內種有約1,200棵櫻花樹，包括一葉櫻、八重彼岸櫻、吉野櫻、普賢象櫻、紅櫻等。另有逾300棵桃花、金魚草花海、混色波斯菊及孔雀草等，大家可以浸沉在花海中，盡情打卡！同場亦設有美食街、魔術表演、漢服觀櫻巡遊等，非常適合一家大小！
日期：2024年1月29日至3月10日
營業時間：9:00-17:00
門票：人民幣65元
地址：深圳市龍華區觀瀾街道高爾夫大道1號觀瀾湖生態運動公社
交通：深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口
深圳賞櫻｜深圳海上田園
位於寶安區的深圳海上田園，每年同樣會舉辦「海上田園櫻花藝術節」。集聚數十種國內外的櫻花品種。隨意一拍已經可以呈現粉色櫻花海，非常打卡able！園內還有不同主題活動，如熱氣球、風車童話園、佤族風情舞等。
地址： 深圳市寶安區民主大道
門票：人民幣55元
營業時間：9:00-20:00
交通
巴士：乘坐B931路、337路、338路、652路、779路、M331路、E14路
地鐵：海上田園東站B出口步行19分鐘
深圳賞櫻｜華英路櫻花主題公園
華英路櫻花主題公園被喻為深圳版的「目黑川」，一到春天就吸引不少年輕人去打卡！位於小南山山腳下，佔地兩萬平方米。有超過10萬朵櫻花，品種大部分都是中國紅品種，顏色偏深。園內亦種有洋紫荊，大家可以順道打卡。除了賞櫻之外，櫻花林的粉色櫻花列車更是打卡必影，猶如置身日本一樣。車廂內亦設有多個位置，大家不用搶位都可以拍到美照！
地址：深圳市南山區赤灣華英路櫻花主題公園
門票：免費免預約
交通：乘坐地鐵2/5號線到赤灣站C出口，再轉乘B945到港灣生活社區，步行約750米
深圳賞櫻｜仙湖植物園
仙湖植物園向來都是有名的網紅打卡點，位於深圳羅湖區。被列入國家4A級旅遊景區，一年四季都盛開不同種類的花卉。桃花園區域內的櫻花大部分都是雲南冬櫻、寒緋櫻、廣州櫻等。
地址： 蓮塘仙湖路160號仙湖植物園內
門票：人民幣15元
交通：
巴士：乘坐202路、220路、382路至仙湖植物園公交站下車
地鐵：地鐵二號線或地鐵五號線（蛇口線或環中線）黃貝嶺站D口，於黃貝嶺公交站乘坐220或382路巴士至仙湖植物園站
深圳賞櫻｜聚龍山公園櫻花谷
聚龍山生態濕地公園為全中國最大的濕地公園，佔地總面積約113萬平方米。園內的櫻花谷為其中一個知名景點，入場不收費。面積共22,000平方米，品種主要為廣州櫻及中國紅。
地址：深圳市坪山區青松路聚龍山公園（近南門）
開放時間：5:00-20:00
門票：免費
交通：
公車：
乘坐B675、B884、M327、M440、M443、M497（原高峰88）至聚龍山公園南門「聚龍山公園」站
乘M325路、M384路、M439路、B850路、B884路、B950路至聚龍山公園北門「聚龍山公園北門」站
地鐵：乘坐地鐵3號線到「雙龍站」A出口，於「雙龍地鐵地鐵站①」乘坐M497到「聚龍公園」站下車