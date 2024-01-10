深圳好去處｜萬象天地忍者村火影迷必去！ 一站之隔仲有美食天堂？

萬象天地位於深圳南山區是街區+Mall的創新商業空間是一個集購物、餐飲、娛樂休閒於一體的購物中心。於2017年年尾開幕，是華潤萬家旗下較新的大型商場，定位比較高端。街區非常有格局，西餐、酒吧、咖啡，還有一些潮牌服裝，商場里硬件配套和美陳裝飾都很高端，品牌級次也較高。 值得一提的是，令人喜愛的打卡位「Bubblecoat Elephant」現正回歸，最近更有《火影忍者》活動，動漫迷及喜歡Bubblecoat Elephant的人切勿錯過！說到要大食一頓的話，讀者可以選擇與萬象天地只有一站之隔的白石州，有不少著名的燒烤、火鍋、麻辣燙食肆任君選擇性！

萬象天地打卡位｜Bubblecoat Elephant 戶外大象藝術裝置「Bubblecoat Elephant」是到萬象天地的必定打卡位，因為它是由曾引領「大黃鴨」首次於中國香港站展出、策動成都巨型永久熊貓裝置及香港玫瑰燈海園的創意及策展單位AllRightsReserved，率先聯同「大黃鴨之父」的荷蘭概念藝術家FlorentijnHofman(弗洛倫泰因‧霍夫曼)設計。

萬象天地打卡位｜Cycle & Cycle 麵包款式包羅萬有，精緻獨特，不論口感及味道都會令人一試難忘，戶外有小量座位，可以讓人順便買杯美式咖啡配搭麵包或三文治「Chill」一下！如果將麵包帶回香港第二天才享用，味道質感依然不變，真的可以一再回味。其中最叫人推薦的非生吐司、冰麵包及抹茶奶酪莫屬。 地址：萬象天地LG99

萬象天地 打卡位｜ 13DE MARZO 位於商場2樓是設計師品牌，主要售賣服裝配飾店內有著超可愛的小熊牆，吸引了不少人專程前去打卡。近門口的位置則售賣咖啡飲品，每購買一杯飲品更會附送可愛小熊一隻，讓顧客拆下來收藏或做包包掛件等。另外，咖啡師更會在咖啡上畫上小熊外貌，愛熊之人千萬別錯過。 地址：萬象天地SL252

萬象天地打卡位｜Ole’ supermarket Ole’格局有些像香港的city'super，應該是國內比較高級的超市。目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品，因而價錢相對都會比較高昂，但各地方的濕乾貨種類都非常繁多，大家有興趣的話，可以一逛。 地址：萬象天地B1131

萬象天地 地址：深南大道9668號 交通：由福田口岸過關，乘搭紅色4號線到會展中心站，再轉乘綠色1號線到高新園站，然後在A出口出閘。

深圳地鐵線路圖

往白石洲尋美食 喜歡食內地特色美食的大家，不妨多走幾步，前往與萬象天地只有一站之隔白石洲，品嚐當地馳名的美食，例如烤蠔、高壓鍋蒸蠔、燒烤串、鮮牛肉火鍋、四川老火鍋等。

白石洲 美食推介｜小龍坎火鍋 該店在全球已接近1000家，是內地知名的火鍋品牌，並已進入中國火鍋品牌前三之列。店內裝潢古色古香，川味的老麻火鍋及現炸的小酥肉，都十分香口惹味。毛肚類似牛百葉，入口爽脆，涮起來後更可保留湯料，使很多人喜歡。但要一提的是四川火鍋偏辣，吃不得辣的人，千萬不要點牛油全鍋，還有川渝火鍋一般由蠔油、香油、蒜泥、芫荽、蔥花及醋調製的香油碟，有別於香港火鍋時用的醬料，不喜歡香油碟的人要注意啦！ 地址：石洲中路160號博耐家居商廣場2號

白石洲美食推介｜汕頭 八合 里海記 牛肉 店 八合里主要餐牌供應約8款湯底、大量牛肉部位、少量火鍋配菜，雖然選擇不多，但價錢較便宜，還仔細教食客涮肉所需的最佳時間湯底方面，食客想要吃到牛的鮮味，湯底一般會選清湯。而比清湯更甚的是，可用清水打邊爐，更原汁原味。如果怕太清淡，亦有牛腩湯底、清炖牛尾湯底等，定價RMB¥10-80。而肉類方面，是近臀腿的嫩肉，口感嫩滑，牛味最濃郁和明顯、帶點肥肉吊龍伴口感帶嚼勁及肉爽、筋肉結實的鮮嫩匙肉都是不錯的選擇。 地址：南山區深南大道9039號

白石洲美食推介｜ 二把手燒烤 餐廳現場製造精釀啤酒，而是位居全深圳餐廳精釀啤酒銷量第一名，每月共產45噸精釀啤酒！更是全深圳唯一一家在店裡建造精釀啤酒工廠的燒烤店，鮮釀現喝，適合與友人聚會小酌一番！也是到深圳必須打卡的一家燒烤店。 除了精釀啤酒，二把手有不少特色菜式都值得一試，包括味道香辛麻辣，表面輕微焦脆的包漿豆腐、肉香嫩滑多汁，配搭香滑蛋漿的喔蛋烤茄子、酸辣開胃大大顆的撈汁花甲、蒜蓉肥蠔、安格斯黑椒肥牛、海苔鮮烤鰻魚、二把手炒湯圓。 地址：南山區白石洲中路33號臨街

白石洲美食推介｜ 李記湛光蠔莊 · 鮮蠔燒烤專門店 深圳本土知名的烤生蚝連鎖店，晚上店裡外場的大排檔都會坐滿了人，每桌都點了餐廳特色的烤生蚝。無論是蒜蓉烤生蚝，還是高壓鍋蒸蠔吃到嘴裏的時候都個頭很大、很鮮美，而且吃時還能喝到的汁水，感受到海水的味道。 地址：石洲中路28號