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旅遊
2024-01-10 17:30:00

深圳山姆團｜KKday推深圳山姆超市/Costco團！最平$448起包3餐及會員卡+送行李箱

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深圳山姆團｜KKday推深圳山姆超市/Costco團！最平$448起包3餐及會員卡+送行李箱

深圳山姆團｜KKday推深圳山姆超市/Costco團！最平$448起包3餐及會員卡+送行李箱

深圳山姆團｜近來港人喜歡北上，深圳山姆超市及新開的Costco超市亦成為消費目標之一。早前陸續有旅行社乘勢推出山姆超市旅行團，繼東瀛遊及中旅社後，KKday亦誠意推出深圳山姆超市旅行團、深圳Costco超市旅行團及私人包車一天團。團費最平$448/位起，包一年山姆會藉會員卡以及食足 3 餐，而且每位會送20寸行李箱，以及自由購物時間，團友們可以盡情購物，為新年北上辦年貨！

KKday分別推出深圳山姆超市旅行團及深圳Costco超市旅行團，當中一共有３個方案。

1.【送 Costco 全球通用會藉】深圳 Costco、東莞純玩 2 天團｜羅湖/深圳灣口岸集合

KKday 純玩 2 天團全程乘坐豪華旅遊巴遊覽，入住五星級酒店，免費享用室內恒溫泳池、健身房、手動麻將等等。2 天共享用 3 餐自助餐，包括肥牛烤肉火鍋自助餐、佰味素食自助餐及酒店自助早餐。最後會到1月12日開幕的深圳龍華Costco店，享受 3 小時購物時光。店舖為深圳華南地區首店，面積達 4.45 萬平方米，團費已包括 2 位 1 張 Costco 全球通用會員卡。

第一天行程：

於羅湖口岸及深圳灣口岸集合，乘豪華旅遊巴。午餐享用「肥牛烤肉火鍋自助餐」，然後前往東莞濱海灣 - 花海里，佔地 12.4 萬平方米，成為濱海灣新區「打卡點」，站在空中廊橋俯瞰超過 17 花種的七彩花海田園，享受如詩如畫的頂級視覺饗宴。晚餐享用「佰味素食自助餐」，並入住五星級酒店「東莞長安海悅花園酒店」 每團更可免費享用酒店豪華 KTV 房 1 間。

第二天行程：

享用酒店自助早餐後，前往「大浪商業中心」。大浪商業中心由多棟樓組成，最主要的商場是紛享城，另設多條步行街，吃喝玩樂一條街。除了美食，豐富的娛樂項目是年輕人的最愛，當中「雷曼賽車」是龍華第一家擁有 2,000 多平米的室內賽車場。之後前往深圳龍華 Costco 店享受 3 小時購物時光，團費已包括 2 位 1 張 Costco 全球通用會員卡。最後於羅湖口岸及深圳灣口岸解散。

立即到KKday預訂

KKday 優惠: 成人 HK$468/位，小童（3-11 歲）HK$368/位，嬰兒（0-2 歲）HK$100/位

出發日期：2024 年 1 月至 2 月（逢星期五及六）

集合地點及時間：羅湖口岸 08:30 / 深圳灣口岸保安亭 09:30

費用包括：行程內之交通、第一天午餐、晚餐、第二天早餐、Costco 全球通用會藉（2 位 1 張）、酒店住宿

費用不包括：旅行團服務費每位 HK$140 元（HK$70/日，現場支付）及旅遊(個人)綜合保險

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2.【送山姆一年會藉及行李箱】深圳前海山姆旗艦店純玩美食 2 天團｜羅湖/深圳灣口岸集合

KKday 純玩美食 2 天團全程乘坐豪華旅遊巴遊覽，入住市中心四星級酒店，臨近購物步行街及大型購物商場 - 天悅城。2 天共享用 3 餐，包括自助早餐、荔枝柴燒鵝午宴、海王十味冬瓜盅盛宴及 1 餐下午茶。而且每位團友送 20 寸行李箱、4 位同行(需同一訂單）再享即時 HK$50 折扣。最後會到深圳首家山姆旗艦店，享受 3 小時購物時光。店舖面積達 32 萬尺，團費已包括 2 位 1 張山姆會員卡（一年會藉），4 位同行優惠需 4 位 1 張山姆會員卡。

第一天行程：

於羅湖口岸及深圳灣口岸集合，乘豪華旅遊巴 。午餐享用「荔枝柴燒鵝宴」。 及後前往中山小天壇「紅博城」品嘗精緻下午茶，遊覽超過 500 年歷史，特產乾貨海味農貿市集「沙崗墟」 晚餐享用「海王十味冬瓜盅盛宴」，入住四星級酒店中山陽光商務酒店或維也納酒店。

第二天行程：

享用酒店自助早餐，到訪咀香園餅文化博物館，了解製餅文化及參與杏仁餅 DIY 工作坊。 之後到訪深圳最大首家旗艦店深圳前海山姆會員商店，包 2 人一張普通山姆會員卡一年 會藉入場。羅湖口岸及深圳灣口岸集合解散。

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【每位送 20 寸行李箱】深圳前海山姆旗艦店純玩美食 2 天團

KKday 優惠: 成人 HK$498/位，小童（3-11 歲）HK$438/位，嬰兒（0-2 歲）HK$100/位

【每位送 20 寸行李箱｜4 人同行減 HK$50】深圳前海山姆旗艦店純玩美食 2 天團

KKday 優惠: 成人 HK$448/位，小童（3-11 歲）HK$438/位，嬰兒（0-2 歲）HK$100/位

【每位送 20 寸行李箱｜不含山姆會員減 HK$100】深圳前海山姆旗艦店純玩美食 2 天團

KKday 優惠: 成人 HK$398/位，小童（3-11 歲）HK$438/位，嬰兒（0-2 歲）HK$100/位

 

出發日期：2024 年 1 月至 2 月（逢星期五及六）

集合地點及時間：羅湖口岸 08:00 / 深圳灣口岸保安亭 09:00

費用包括：行程內之交通、第一天午餐、下午茶、晚餐、第二天早餐、酒店住宿

費用不包括：旅行團服務費每位 HK$140 元（HK$70/日, 現場付款給導遊）、旅遊保險

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3.【私人包車低至 HK$199/位，寬敞尾箱放戰利品】深圳前海山姆/ COSTCO 購物私人包車一天團｜深圳灣口岸集合

KKday 私人包車低至HK$199/位，全程由專車接送，粵語管家全程協助。第一站可飽覽深圳新網紅打卡點「歡樂港灣」 ，設有「灣區之光」是國內首個全天景回轉式進口轎廂摩天輪，也是深圳上空最高的摩天輪。

另設免費入場的大型戶外公園「童樂園」，適合不同年齡的繩索攀爬設施、特色滑梯、 夢幻彈床等，地上鋪設安全軟墊，最適合小朋友盡情「放電」！B.Duck 主題遊樂場（需 自費入場），園內設有垂釣鴨子、旋轉遊戲、碰碰車、伴遊機器人和電動遊覽車。中國最美書店「鍾書閣」，螺旋型書架氣勢磅礡，是必到的打卡位。 

之後前往「萬象前海」，被譽為深圳最美商場，面積達 10 萬平米，集打卡與購物於一體 - 寬敞尾箱，放置購物戰利品及手信。最後可自選到訪山姆會員商店前海店（深圳首家旗艦店） / Costco 開市客（華南首店），管家會提供會員資格協助客人進店，無需另行申請會籍。

行程：

10:00 深圳灣口岸出發

10:15 - 13:00 專車接送前往「歡樂港灣」，自行遊覽

13:15 - 14:20 專車接送前往深圳最美商場「萬象前海」，並自由購物

14:20 - 15:00 前往（2 選 1）山姆會員商店前海店（深圳首家旗艦店） 或 Costco 開市客 （深圳華南旗艦店）

15:00 - 17:00 於商店自由購物（管家提供會員資格協助客人進店）

17:00 專車接送返深圳關口（羅湖口岸/深圳灣口岸）

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深圳前海山姆/ COSTCO 購物私人包車一天團

KKday 優惠: 6 人包車 HK$199/位，4-5 人包車 HK$249/位，2-3 人包車 HK$349/位（原價 HK$349/位）

出發日期：出發日期：2024 年 1 月 12 日至 6 月 30 日

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