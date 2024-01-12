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旅遊
2024-01-12 16:00:00

深圳山姆超市必買20款產品推介！ 烘焙/飲品果汁/零食購物攻略

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深圳好去處｜山姆超市必買20款產品推介！ 烘焙/飲品果汁/零食購物攻略

深圳好去處｜山姆超市必買20款產品推介！ 烘焙/飲品果汁/零食購物攻略

近期港人熱話可說是北上消費，當中以山姆超市最為受歡迎。不少港人都會趁周末北上掃貨，更有旅行社刻意舉辦兩日一夜旅行團，一條龍包3餐、酒店及會員卡，方便大家購物。以下為大家山姆超市必買20款產品推介，包括蛋糕麵包、飲品果汁、零食、熟食等，即睇詳情！

深圳山姆超市必買｜烘焙類

一提到山姆超市，不少人都會立即想起它們的烘焙類食品，甜品、蛋糕絕對是必買之選。當中以羅馬奶油麵包最為熱門，歐洲進口的動物奶油，配上樹莓果醬，甜而不膩。另有本月新品藍莓芝士蛋糕，一上架整個小紅書都洗版，獲一致好評。上層為藍莓及果醬，中間夾有忌廉芝士及藍莓流心，令人一試上癮。另有瑞士卷、榴槤千層蛋糕及麻糬波波等，買回來當作早餐及下午茶就最適合不過！

羅馬奶油麵包 ¥69.9/6個 山姆藍莓芝士蛋糕 ¥69.9/6個 山姆瑞士卷 ¥59.8/16件 山姆麻糬波波 ¥35.8/24個 榴槤千層蛋糕 ¥128

深圳山姆超市必買｜零食類

去超市購物當然少不了零食，山姆超市有多款招牌零食，大部分的包裝都非常巨型，性價比極高。必買山姆芥末味夏威夷果仁，微辣又香脆，當作辦公室零食過口癮就最適合不過。另有Member's Mark蛋黃酥、黑松露朱古力及黑松露火腿蘇打餅等熱銷產品，嗜甜人士不妨試試，酸酸甜甜之餘更帶有奶香味，小朋友都食得！

山姆芥末味夏威夷果仁 ¥139/500克 吉士丁奶酪棒 ¥33.9/16支 Member's Mark蛋黃酥 ¥42.8/12件 Tafe黑松露火腿蘇打餅 ¥39.9 Member's Mark黑松露朱古力 ¥79.8/3盒

深圳山姆超市必買｜主食類

另外急凍食品及熟食類都深受香港人歡迎，懶人必買安格斯牛肉芝士漢堡，只需要在微波爐叮2分鐘就食得。大家更可以自行加料，配上生菜、番茄、煎蛋等瞬間變成街外賣幾十元的牛肉漢堡。另外一盒烤全雞腿只需要¥69.8，大隻兼抵食！

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安格斯牛肉芝士漢堡 ¥89.9/6份 美式烤全雞腿 ¥69.8/5隻 上海開洋蔥油拌麵 ¥68.9/8包 不等蟹黃麵 ¥89.5/4份 寧波芝麻湯圓 ¥55.9/48粒

深圳山姆超市必買｜飲品類

除了各款食物外，山姆的飲品同樣是必買之選！其中人氣最高一定非小青檸汁莫屬，用新鮮青檸榨汁而成，酸酸甜甜非常開胃。另外丹麥品牌的Cocio朱古力奶更是斷貨之王，朱古力之濃猶如在喝液體朱古力一樣。成分只有低脂可可粉、脫脂生牛乳及砂糖，並無多餘的添加劑，非常健康。

山姆小青檸汁 ¥49.9/8瓶 Cocio朱古力奶 ¥79.8/8瓶 100%NFC 石榴汁 ¥69.9/1.5L 喜茶芝士奶綠輕乳茶 ¥89/15瓶 椰子風味發酵乳 ¥68.9/12瓶
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