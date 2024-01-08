深圳Costco一月開幕硬撼山姆超市 提早登記慳完¥100再拎128.88！

近期深圳山姆超市深受港人歡迎，不少香港人都趁假期特意北上掃貨，甚至掀起一輪代購潮。而美國連鎖超市Costco開市客，將於2024年1月在深圳開設首間旗艦店，以後北上又多個好去處！Costco更乘勢推出兩大開業會員優惠，以下為大家介紹會員登記方及會員種類等，即睇詳情！

深圳 Costco 超市｜選址福田口岸 鄰近深圳北站

深圳Costco超市選址龍華區，大家可於福田口岸乘搭地鐵4或6號線至紅山站，步行3分鐘即到；又或者在深圳北站轉乘的士，車程只需約5-10分鐘。此外，超市亦設有3層停車場，提供近千個停車位，更有配備充電樁，方便一眾自駕北上港人。

深圳Cotsco店佔地約48萬呎，一樓為賣場，而二至四樓則為停車場。共分為26個區域，有齊麵包、熟食、海鮮、冷凍食品、玩具、家品電器、電子產品、美容用品、日用品等，種類之多令人琳瑯滿目，行足半日都不是問題。當中更設試食攤檔，大家可以先品嚐再購物！