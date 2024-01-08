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旅遊
2024-01-08 11:00:00

深圳Costco一月開幕硬撼山姆超市 提早登記慳完¥100再拎128.88！

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山姆勁敵！深圳Costco超市1月開幕 兩大會員優惠/提早登記慳¥100/會員卡全球適用 即睇申請會員教學

山姆勁敵！深圳Costco超市1月開幕 兩大會員優惠/提早登記慳¥100/會員卡全球適用 即睇申請會員教學

近期深圳山姆超市深受港人歡迎，不少香港人都趁假期特意北上掃貨，甚至掀起一輪代購潮。而美國連鎖超市Costco開市客，將於2024年1月在深圳開設首間旗艦店，以後北上又多個好去處！Costco更乘勢推出兩大開業會員優惠，以下為大家介紹會員登記方及會員種類等，即睇詳情！

深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。 深圳Costco超市1月12日開幕。
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深圳Costco超市｜選址福田口岸 鄰近深圳北站

深圳Costco超市選址龍華區，大家可於福田口岸乘搭地鐵46號線至紅山站，步行3分鐘即到；又或者在深圳北站轉乘的士，車程只需約5-10分鐘。此外，超市亦設有3層停車場，提供近千個停車位，更有配備充電樁，方便一眾自駕北上港人。

深圳Cotsco店佔地約48萬呎，一樓為賣場，而二至四樓則為停車場。共分為26個區域，有齊麵包、熟食、海鮮、冷凍食品、玩具、家品電器、電子產品、美容用品、日用品等，種類之多令人琳瑯滿目，行足半日都不是問題。當中更設試食攤檔，大家可以先品嚐再購物！

必買產品推介！

深圳Costco超市地址

深圳Costco超市地址

深圳Costco超市｜慳完¥100再拎128.88！

深圳Costco在開業前率先推出2大優惠：

  • 於開業前登記成為會員，入會費即減人民幣¥100，由原價¥299元減至¥199，有效期由深圳會員店開業之日起計12個月。第2年續卡只需在Wechat小程序或App開通自動續費，次年續會費即減人民幣¥60。

 

  • WeChat Pay HK為與用戶慶祝深圳又一消費熱點開幕，將於1月中旬與Costco開巿客聯手推出獨家優惠，為每位用戶獨家送出總值HK$128.88大禮包。

HK$128.88大禮包共有5 項優惠，包括：

  1. 限量Costco開巿客微信小程序專屬優惠券，可享滿HK$200減HK$20優惠。
  2. 線下透過掃瞄店內推廣海報，可享滿HK$400減HK$20優惠。
  3. 人人可領HK$50電子現金券禮包，在內地任何商戶累計完成相應消費次數即可解鎖對應優惠券。
  4. 首次在內地消費的WeChat Pay HK用戶可領HK$20電子現金券禮包。
  5. 於新春指定日子期間，線下透過掃瞄店內推廣海報獲取HK$200 減HK$18.88優惠券。

此外，WeChat Pay HK已推出全新WePoints積分獎賞計劃，為用戶提供持續獎賞及回贈。用戶於2024年2月份，於Costco 開市客消費，即可享有三倍WePoints積分獎賞﹕用戶使用WeChat Pay HK以港幣支付每HK$1，WePoints積分即時倍增至3 WePoints，至筍優惠絕對不能錯過！

大家可以即場填寫申請表入會。 大家可以即場填寫申請表入會。 金星會員年費為人民幣299元。 會員卡上印有相片，需本人出示才可購物。 深圳Costco在開業前率先推出2大會員優惠： 深圳Costco在開業前率先推出2大會員優惠：

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深圳Costco超市｜會員卡全球通用 日韓台都用得！

Costco會員卡為全球通用，可進入世界各地共861間分店，包括日本、韓國、台灣、澳洲等14個地區。

Costco會員咭申請資格：

  1. 金星會員：凡年滿18歲，且經開市客審核通過之個人可以申請成為金星主卡會員，可得到一張主卡及一張免費家庭卡
  2. 企業會員：企業主卡會員必須年滿18歲，且必須符合以下條件：
  • 營利法人、事業單位、社會團體、基金會或社會服務機構的法定代表人
  • 個體工商戶或農村承包經營戶的負責人。

Costco會員專享福利：

  1. 不定期檢修汽車車軚、免費氮氣填充服務的特別福利
  2. 專業免費聽力及驗眼服務
  3. 全額退款政策 (部分商品除外)
輪胎安裝服務 專業免費聽力及驗眼服務 專業免費聽力及驗眼服務 會員中心 輪胎安裝服務

深圳Costco超市｜入會需持內地電話卡+香港身份證

成為Costco會員可透過「Costco开市客」微信小程式，或下載Costco App申請。申請過程需以內地電話號碼收驗證碼，然後再影香港身份證才可完成整個申請程序。緊記申請時的「注冊賣場」一定要選「深圳」，才可享有減¥100優惠。

Costco會員登記7大步驟：

  1. 在微信搜尋「Costco开市客」，即見Costco微信小程式，按加入會員。
  2. 可選擇「金星」會員或「企業」會員，一般市民可選「金星」，再按加入開通。
  3. 全部同意，按確定加入。
  4. 輸入內地電話號碼，再接收驗證碼。
  5. 填寫個人資料頁面，選擇香港身份證可不用填地址。
  6. 註冊賣場必須填「深圳」，才會跳至減¥100的優惠頁面。
  7. 確定付款後，於開幕時再拿取會員卡。
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在微信搜尋「Costco开市客」，即見Costco微信小程式，按加入會員。 一般市民可選「金星」會員。 全部同意，按確定加入。 需以內地電話號碼收驗證碼。
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