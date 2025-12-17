港人遊韓用AlipayHK交易筆數激增120% 透過Alipay+覆蓋逾200萬在韓商戶 醫美、交通體驗全面升級

韓國作為港人外遊熱門目的地之一，數據顯示於2025年1至11月，港人通過AlipayHK在韓國消費的交易金額和筆數同比增長約120%。從行程前透過App預訂機票酒店、景點門票，到旅途中流暢支付及使用AI旅遊助手規劃行程，電子錢包正重塑跨境消費體驗。
覆蓋逾200萬韓國商戶 買一串辣炒年糕都可用
AlipayHK透過螞蟻國際旗下綜合錢包方案Alipay+已連接韓國超過200萬商戶，其中大部分為中小型商戶。香港遊客從抵達仁川國際機場乘坐機場大巴開始，即可在便利店、Mega Coffee等咖啡館、美妝零售店等場景無縫支付。Alipay+更與韓國Zeropay合作拓展覆蓋範圍，現時在韓國見到Alipay+或Zeropay標識即可用AlipayHK消費。
在旅遊景點明洞夜市，目前已接受Alipay+合作錢包用作付款。香港遊客看到Alipay+ 標示，即可用AlipayHK掃描支付二維碼完成支付，輕鬆購買辣炒年糕等街頭美食。於2025年1月至11月期間，全球遊客透過Alipay+在明洞夜市的消費額同比增長625.9%。
從機場到任何目的地 一App即可搭車
Alipay+已與當地公共交通網絡合作，包括覆蓋1,200部濟州島公共巴士、100多班仁川機場K-Limousine豪華巴士、首爾7萬部的士和大邱1.5萬部eZL的士。港人從抵達仁川國際機場開始，即可透過AlipayHK掃碼支付機場大巴費用，隨後在首爾搭的士、濟州島坐車均可一掃即搭。
AlipayHK更推出遊韓「交通暢行卡」，用戶可在首頁搜尋「韓國」進入專區，選購人氣DIY NAMANE卡，全韓各處皆可使用。
預約醫美服務上線 赴韓變靚安全又放心
港人鍾情於赴韓體驗醫療美容服務，2025年首三季韓國醫美交易額同比飆升2倍。AlipayHK已接入PPEUM、Toxnfill、GU 等1,500多間熱門美容診所，支持用戶預約美容美發、顏色測試及化妝攝影等服務，並提供專屬優惠。出發前，用戶可透過首頁搜尋「韓國」進入專區，選擇「醫美優惠及預約」功能，提前規劃行程。
Alipay+數據顯示，2025年1月至11月包括AlipayHK在內的Alipay+合作錢包在韓國增速最快的消費類別為交通和醫美。交通場景交易筆數同比增120%，支付金額增長23%；另外是醫美場景交易筆數增長90%，支付金額飆升123%。
全球100個市場均可用AlipayHK AI旅遊助手陪伴出行
除了在韓國隨處可用AlipayHK付款，AlipayHK已經覆蓋全球超100個國家和地區，包括內地、澳門、日本、馬來西亞、新加坡等港人熱門旅遊點，以港幣結算且無需手續費，為港人旅遊消費提供便捷選擇。
AlipayHK內更設有「旅行+」及Alipay+ Voyager AI旅遊助手，根據用戶需求推薦行程與服務。用戶可提前預訂機票、酒店和景點門票，有效行前規劃路線，享受省時安全放心的體驗。而跨境支付成功率高達97%，若需退款，資金可秒退至錢包賬戶。配合AI風控系統，欺詐風險預計降低90%，令跨境消費更放心。
AlipayHK行政總裁李詠詩表示：「AlipayHK正逐步發展為Super App，透過AI等技術優化服務體驗。我們為旅行者提供的不僅是支付工具，更是涵蓋行前規劃至行中管理的全旅程個人化旅行解決方案。當用戶打開錢包，AI旅遊助手會根據個人喜好提供智能行程規劃、高效預訂機票車程，並結合毫秒級風險防護與資金安全保障，這正是跨境消費的未來形態。」
韓國遊客來港消費創新高 Alipay+助力雙向流動
韓國遊客來港消費同樣呈現增長趨勢。無論是港人外遊抑或遊客來港消費等跨境支付創新服務，均基於Alipay+。Alipay+已支持Kakao Pay、NAVER Pay、Toss Pay等21個境外電子錢包用戶直接使用本地貨幣掃碼支付，無需換匯。
港府積極推動力旅遊業發展，Alipay+亦透過贊助「熱刺2025 亞洲之旅– 香港站」、與香港零售管理協會合作推出「開心購物節」等活動，吸引本地及遊客消費。2025年1至11月，韓國三大電子錢包（Kakao Pay、NAVER Pay、Toss Pay）來港消費交易筆數、金額同比增超過150%。