港人遊韓用AlipayHK交易筆數激增120% 透過Alipay+覆蓋逾200萬在韓商戶 醫美、交通體驗全面升級

韓國作為港人外遊熱門目的地之一，數據顯示於2025年1至11月，港人通過AlipayHK在韓國消費的交易金額和筆數同比增長約120%。從行程前透過App預訂機票酒店、景點門票，到旅途中流暢支付及使用AI旅遊助手規劃行程，電子錢包正重塑跨境消費體驗。

覆蓋逾200萬韓國商戶 買一串辣炒年糕都可用

AlipayHK透過螞蟻國際旗下綜合錢包方案Alipay+已連接韓國超過200萬商戶，其中大部分為中小型商戶。香港遊客從抵達仁川國際機場乘坐機場大巴開始，即可在便利店、Mega Coffee等咖啡館、美妝零售店等場景無縫支付。Alipay+更與韓國Zeropay合作拓展覆蓋範圍，現時在韓國見到Alipay+或Zeropay標識即可用AlipayHK消費。

在旅遊景點明洞夜市，目前已接受Alipay+合作錢包用作付款。香港遊客看到Alipay+ 標示，即可用AlipayHK掃描支付二維碼完成支付，輕鬆購買辣炒年糕等街頭美食。於2025年1月至11月期間，全球遊客透過Alipay+在明洞夜市的消費額同比增長625.9%。

從機場到任何目的地 一App即可搭車

Alipay+已與當地公共交通網絡合作，包括覆蓋1,200部濟州島公共巴士、100多班仁川機場K-Limousine豪華巴士、首爾7萬部的士和大邱1.5萬部eZL的士。港人從抵達仁川國際機場開始，即可透過AlipayHK掃碼支付機場大巴費用，隨後在首爾搭的士、濟州島坐車均可一掃即搭。