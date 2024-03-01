潮玩釜山2大超人氣景點

南韓釜山近年最熱門的景點，非「海雲台Blueline Park海濱列車」莫屬！隨着列車緩慢前行，眺望一望無際的海景。列車於2020年10月啟用後，莫講旅客，就連當地人都十分喜歡，馬上成為最熱門的釜山景點。永安旅遊推出「釜山6天周遊之旅」包括乘坐外觀復古兼色澤亮麗的Blueline Park海雲台海岸列車，還有潮玩Skyline Luge斜坡滑車等玩樂體驗。

海雲台Blueline Park海濱列車由舊鐵道改建，全長4.8公里，單軌復古造型列車，車內所有座位皆面向大海，沿途欣賞東釜山海岸絕景，猶如在眼前展開一幀全景圖。同樣是釜山親子新景點的釜山天際斜坡滑車，2021年開幕，旅客踩進車內沿着山坡車道一路向下，有時會出現連續S型過彎，有時還能遠眺蔚藍海景，有時又會穿過橋下，或也有機會近距離近看釜山樂天世界城堡，加上飆速感超刺激。