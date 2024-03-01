澳洲旅遊｜世界最長午餐 葡萄園百人盛宴 墨爾本真美酒佳餚

多元民族加上食材豐富，使墨爾本成為南半球著名的「美食天堂」。每年3到4月舉行的「墨爾本美食美酒節(Melbourne Food and Wine Festival)」，匯聚本地與世界名廚，堪稱飲食界的年度盛事。重頭戲是於墨爾本市中心舉行的「世界最長午餐(World's Longest Lunch)」，逾百饕客並肩而坐，享用名廚炮製的露天盛宴，體驗真正的美酒佳餚！

1992年誕生的「世界最長午餐」， 每屆邀請最當時得令的廚神設計菜單，並在露天庭園延開百人盛宴。31年以來，每屆吸引數以萬計來自世界各國的饕客朝聖。去年11月更走出墨爾本，推出地方版的世界最長午餐「Regional World's Longest Lunch」。

選址墨爾本近郊著名釀酒區Yarra Valley的Hubert Estate舉行，始創於1862年的古老酒莊，2022年請來澳洲著名建築師Cera Stribley大規模翻新，增建時尚酒窖、畫廊、餐廳以及婚禮場地。在滿園春色的戶外庭園當中，鋪出一條延綿120米的長餐桌，還有無邊葡萄園美景相伴。120位來自世界各地的饕客平排而坐，享用酒莊行政主廚Michael Smith特別為這天設計的頂級饗宴，冠蓋相望，場面盛大！

本地食材配葡萄酒

四道菜式均以Yarra Valley本地食材入饌，並搭配St Hubert’s的自產葡萄酒。開胃菜有煙燻鱒魚韃靼佐脆米、檳榔葉烤鴨，緊接頭盤巴克斯頓鱒魚佐魚卵，更洗刷味蕾。主菜是慢煮Gippsland羊肉拼本地時令蔬菜，羊肉煮得軟嫩，搭配單寧柔和的2021年St Hubert’s Pinot Mineur紅酒，將羊脂的羶香再度昇華。美酒佳餚之餘，現場還有DJ打碟，氣氛一流，賓客把盞言歡，人生最佳享受莫過於此。

世界最長午餐 2024

新一屆「墨爾本美食美酒節」將於3月15至24日舉行，期間提供超過170項餐飲活動。想親身體驗「世界最長午餐」，3月15日就有一場，由墨爾本天才廚神Andrew McConnell主理，於「墨爾本城內綠洲」Kings Domain舉行，延開220席場面超耗大，3道菜連酒水午餐每位票價AU$295，有興趣的可把握最後機會到官網訂票。