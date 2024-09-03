澳門旅遊｜李施嬅、王敏奕遊澳門北區 復古風酒店新開幕超多打卡位

李施嬅和王敏奕聯同香港藝人孫慧雪及澳門KOL Eugene蔣一斤，帶你探索澳門北區的煙火氣，體驗民生小區的人情味。

兩位「澳門旅王」李施嬅和王敏奕，今次聯同香港藝人孫慧雪及澳門KOL Eugene蔣一斤，帶你探索澳門北區的煙火氣，體驗民生小區的人情味。他們更到了新開幕的酒店，感受昔日澳門的獨特情懷。

花薈北區 花薈北區活動以花為主題，打造兩條特色遊覽路線。 8 組大型打卡裝置串連區內的特色商戶，帶領市民及旅客遊遍傳統社區。 地點：青洲坊蓮花廣場、筷子基北灣休憩區、綠楊花園、東方海岸、祐漢街市公園、黑沙環公園圖書館、黑沙環公園圓形地、東方明珠 開放時間：每日11:00am – 8pm 費用：免費入場

花薈北區活動以花為主題，8 組大型打卡裝置串連 了區內的特色商戶。

玩轉北區，酷玩澳門 「玩轉北區，酷玩澳門」於北區多個地點設置各具主題的IP裝置，成為新一代「打卡點」，為北區注入活力和玩味。最新登場的文字地標「Hello澳門街」裝置設於北區六個地點，展示充滿澳門故事的本土文字景點。 地點：青洲坊蓮花廣場、祐漢街市公園、黑沙環公園、林茂塘臨時休憩區、筷子基北灣休憩區、台山中街休憩區等 開放時間：全日開放 費用：免費入場

Neibur Café 位於筷子基的Neibur Café ，裝潢風格以暖黃色調配合木製家具打造舒適氛圍。店內提供自家製作的吐司、蛋撻等烘培，為客人提供一個放鬆的空間。 地址：筷子基東方海岸一座地下M鋪125號 營業時間：每日11:30am-7:30pm

位於筷子基的Neibur Café提供自家製作的吐司、蛋撻等烘培。

張記製麵廠 於1995年成立。是澳門以家庭式經營的的老字號麵家。以家庭式製作各式乾麵，供應給全澳門各商戶、以及市民。 地址：澳門黑沙環永華街地下13號E 營業時間：每日12:00pm -7:00pm

糖水舖 位於民生區筷子基的糖水舖是澳門年青人的宵夜熱點。雖然舖內不設堂食，但都不減食客的熱情，店外經常大排長龍。 地址：筷子基飛喇士街422A號綠楊花園第三座地下Q舖 營業時間：每日8:00pm -3:00am

新中央酒店 於2024年重新開業的新中央酒店，旨在「延續百年歷史文脈，重塑飯店傳奇形象」。客房穿越1920、1930、1940年代，讓客人感受不同年代的澳門情懷。酒店是澳門首座展現現代主義建築美學的酒店，更一度是全澳最高的地標建築，具有極高的歷史價值。 地址：澳門亞美打利庇盧大馬路270號