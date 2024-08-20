澳門旅遊｜李施嬅、王敏奕遊走澳門歷史+文創地標 粉小胖游塘/瘋堂斜巷/酥富匙葡式糕點/路環雞公圍壁畫

兩位「澳門旅王」李施嬅、王敏奕、澳門歌手古淖文及香港KOL 和泉素行將帶您深入探索澳門這座歷史悠久且充滿文創魅力的城市。跟隨他們遊走澳門的大街小巷，在媽閣塘欣賞大型公共藝術裝置；然後漫步於瘋堂斜巷，體驗文創藝術與本土文化的交融；以及品味酥富匙百年傳承的葡式糕點；最後在路環雞公圍壁畫，感受漁村生活的歷史記憶！
粉小胖游塘
媽閣塘片區位於澳門半島西南角，是一個融合了歷史與現代創意的地區。片區內有著名的媽閣廟和一系列中葡融合的歷史建築，展示了澳門獨特的文化底蘊。由七月起，片區新增了大型公共藝術裝置《粉小胖游塘》，由意大利藝術家Bertil Butturini和中國藝術家Jingo Li聯合創作，這次藝術與歷史的結合，為媽閣塘片區注入了新的活力，是澳門推動文化創意與旅遊融合發展的重要一步。
地址：澳門媽閣上街海事工房1號
日期：2024年7月5至10月5日
營業時間：早上11時 至 晚上10時，星期一至日開放
費用：免費參觀
瘋堂斜巷
瘋堂斜巷位於澳門望德堂區，是一條充滿文藝氣息的歷史街道。這裡擁有眾多充滿葡式風情的建築，如仁慈堂婆仔屋和大瘋堂藝舍，還有許多藝術工作室和文創店鋪。瘋堂斜巷因其豐富的歷史背景和濃厚的文化藝術氛圍，成為了文青和遊客們的熱門打卡地點。來這裡漫步，彷彿置身於葡萄牙的古老街道，體驗澳門的多元文化與藝術魅力。
地址: 澳門望德堂區瘋堂斜巷
營業時間：全天開放
（部分文創店鋪和藝廊的營業時間有所不同）
費用：免費參觀
酥富匙
酥富匙是一家源自葡萄牙的酥富匙傳統烘焙店，主打經典的千層牛肉酥。這家店起源於葡萄牙北部小鎮Chaves，擁有超過150年的歷史。店內的千層酥皮外脆內嫩，搭配香濃的牛肉餡料，深受本地人和遊客的喜愛。除了千層酥，店內還提供多款正宗葡式甜點，讓您在澳門也能品嚐到地道的葡萄牙風味。
地址：澳門鏡湖馬路5號地舖
營業時間：星期二至日（逢星期一休息） 10:00am-6:00pm
費用：視產品而定
路環雞公圍壁畫
路環雞公圍壁畫位於澳門路環村，是一個充滿藝術氣息的景點。這些壁畫描繪了當地漁村的日常生活和歷史回憶，包括捕魚的兒時場景和村民與動物和諧共處的畫面。每一幅壁畫都展示了鮮豔的色彩和細膩的筆觸，為這個寧靜的小漁村增添了不少生氣。無論是當地居民還是遊客，來到這裡都能感受到澳門獨特的本土文化和藝術魅力。