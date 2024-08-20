澳門旅遊｜李施嬅、王敏奕遊走澳門歷史+文創地標 粉小胖游塘/瘋堂斜巷/酥富匙葡式糕點/路環雞公圍壁畫

兩位「澳門旅王」李施嬅、王敏奕、澳門歌手古淖文及香港KOL 和泉素行將帶您深入探索澳門這座歷史悠久且充滿文創魅力的城市。跟隨他們遊走澳門的大街小巷，在媽閣塘欣賞大型公共藝術裝置；然後漫步於瘋堂斜巷，體驗文創藝術與本土文化的交融；以及品味酥富匙百年傳承的葡式糕點；最後在路環雞公圍壁畫，感受漁村生活的歷史記憶！

粉小胖游塘

媽閣塘片區位於澳門半島西南角，是一個融合了歷史與現代創意的地區。片區內有著名的媽閣廟和一系列中葡融合的歷史建築，展示了澳門獨特的文化底蘊。由七月起，片區新增了大型公共藝術裝置《粉小胖游塘》，由意大利藝術家Bertil Butturini和中國藝術家Jingo Li聯合創作，這次藝術與歷史的結合，為媽閣塘片區注入了新的活力，是澳門推動文化創意與旅遊融合發展的重要一步。

地址：澳門媽閣上街海事工房1號

日期：2024年7月5至10月5日

營業時間：早上11時 至 晚上10時，星期一至日開放

費用：免費參觀