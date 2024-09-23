熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 新盤 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 日圓匯率走勢 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
旅遊
2024-09-23 18:00:42

澳門旅遊｜王敏奕、戴祖儀帶你打卡澳門限定焦點盛事 澳門大賽車博物館/酷玩澳門市集/澳門國際煙花比賽匯演/哈利波特展覽/幻影空間/永利臻典夢幻超跑展

分享：
王敏奕邀請澳門小姐梁洛郗帶路，聯同藝員戴祖儀及模特兒傅玨婷，一同探索和體驗澳門各項限定焦點盛事。

王敏奕邀請澳門小姐梁洛郗帶路，聯同藝員戴祖儀及模特兒傅玨婷，一同探索和體驗澳門各項限定焦點盛事。

adblk5

「澳門旅王」王敏奕今集邀請澳門小姐梁洛郗帶路，聯同藝員戴祖儀及模特兒 傅玨婷，一同探索和體驗澳門各項限定焦點盛事。她們在澳門大賽車博物館感 受賽車運動的激情、到酷玩澳門市集了解本土文創產品、欣賞每年一度的澳門國際煙花比賽匯演，更分享了生活上的各種盛事。

澳門大賽車博物館

擴建翻新後於2021年6月開幕，為參觀者提供澳門格蘭披治大賽車相關知識、娛樂、休閒和學習體驗等。館內藏有歷年來的參賽賽車和電單車，以及首次與香港杜莎夫人蠟像館合作展出8位知名賽車手的蠟像。館內特設以樂高® 拼砌的1:1三級方程式賽車模型的限定新展品，同慶澳門特區成立25周年。

2024年7至12月期間五個特定節假日特設”探索東望洋跑道”免費巴士遊活動，歡迎參觀者屆時憑門票即場報名。

地址：澳門高美士街431號

開放時間：星期一至日上午10:0 am – 6:00pm（最後入場時間5:30pm）

逢星期二休館

電話：(853) 8593 0515 / 8593 0516

adblk6
澳門大賽車博物館藏有澳門格蘭披治大賽車歷年來的參賽賽車和電單車。

澳門大賽車博物館藏有澳門格蘭披治大賽車歷年來的參賽賽車和電單車。

酷玩澳門市集

逢週五、六及日於議事亭前地的利斯大廈展覽廳，市集設置多個攤位售賣文創產品、手工藝品和輕食等。活動期間設有表演和工作坊，更有澳門旅遊吉祥物「麥麥」與大家見面拍照。

地址: 澳門利斯大廈展覽廳

日期: 2024年8月1日至12月1日

開放時間: 逢週五、六及日2:00pm-8:00pm

費用: 免費入場

電話: (853) 2833 3000 / 2831 5566

酷玩澳門市集設置多個攤位售賣文創產品、手工藝品和輕食等。

酷玩澳門市集設置多個攤位售賣文創產品、手工藝品和輕食等。

第32屆澳門國際煙花比賽匯演

煙花賀雙慶，今年澳門國際煙花比賽匯演將於9月14日至10月6日期間舉行，本屆煙花比賽匯演雲集來自亞洲、歐洲及美洲的10間煙花公司送上精彩演出，以煙花照亮澳門的夜空。「火樹銀花嘉年華」於每個煙花演出日與公眾見面，增添熱鬧氣氛。

推薦觀賞煙花地點: 

南灣・雅文湖畔、澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、沙格斯大馬路(澳門文華東方酒店側)澳門科學館 海堤及氹仔海洋大馬路等

地點：澳門旅遊塔對開海面

日期及時間：9月14,15,21日及10月1,6日, 9:00pm及9:40pm

adblk7
今年澳門國際煙花比賽匯演將於9月14日至10月6日期間舉行。

今年澳門國際煙花比賽匯演將於9月14日至10月6日期間舉行。

哈利．波特™：展覽

位於澳門倫敦人的「哈利‧波特™: 展覽」的亞洲區首站，透過一流的設計和創新的互動技術，展現哈利.波特及魔法世界中的重要時刻、故事人物和場景佈置。

地址：澳門倫敦人3樓

開放時間：每日11:00am-7:00pm (最後入場時間：6:15pm)

電話：(853) 2882 8818

亞洲區首站「哈利‧波特™: 展覽」位於澳門倫敦人。

亞洲區首站「哈利‧波特™: 展覽」位於澳門倫敦人。

Illuminarium 幻影空間

讓觀眾以「第一視角」先走進宋朝的「千里江山」，與古人一起揚帆起航。再與中國太空人一起走進太空艙，感受火箭騰空的震撼蒸騰，捕捉難得一見的太空畫面 ，遨遊深邃太空，漫遊月球。沉浸式的多重感官盛宴，將顛覆您的視覺、聽覺和觸覺，為您帶來前所未有的宇宙級震撼。

地址：永利皇宮幻影空間

開放時間：週二至週日1:00pm-9:00pm

電話：(853) 8889 8889

adblk8
Illuminarium 幻影空間讓你與中國太空人一起走進太空艙，感受火箭騰空的震撼蒸騰。

Illuminarium 幻影空間讓你與中國太空人一起走進太空艙，感受火箭騰空的震撼蒸騰。

2024永利臻典夢幻超跑展

雲集30輛總值逾港幣十五億元的世界傳奇超跑，觀眾可近距離一睹極致工藝與澎湃動力的天作之合。

地址：永利澳門及永利皇宮

開放日期：即日起至10月13日

電話：(853) 2888 9966

2024永利臻典夢幻超跑展雲集30輛總值逾港幣十五億元的世界傳奇超跑。

2024永利臻典夢幻超跑展雲集30輛總值逾港幣十五億元的世界傳奇超跑。