澳門旅遊｜王敏奕、戴祖儀帶你打卡澳門限定焦點盛事 澳門大賽車博物館/酷玩澳門市集/澳門國際煙花比賽匯演/哈利波特展覽/幻影空間/永利臻典夢幻超跑展

「澳門旅王」王敏奕今集邀請澳門小姐梁洛郗帶路，聯同藝員戴祖儀及模特兒 傅玨婷，一同探索和體驗澳門各項限定焦點盛事。她們在澳門大賽車博物館感 受賽車運動的激情、到酷玩澳門市集了解本土文創產品、欣賞每年一度的澳門國際煙花比賽匯演，更分享了生活上的各種盛事。

澳門大賽車博物館 擴建翻新後於2021年6月開幕，為參觀者提供澳門格蘭披治大賽車相關知識、娛樂、休閒和學習體驗等。館內藏有歷年來的參賽賽車和電單車，以及首次與香港杜莎夫人蠟像館合作展出8位知名賽車手的蠟像。館內特設以樂高® 拼砌的1:1三級方程式賽車模型的限定新展品，同慶澳門特區成立25周年。 2024年7至12月期間五個特定節假日特設”探索東望洋跑道”免費巴士遊活動，歡迎參觀者屆時憑門票即場報名。 地址：澳門高美士街431號 開放時間：星期一至日上午10:0 am – 6:00pm（最後入場時間5:30pm） 逢星期二休館 電話：(853) 8593 0515 / 8593 0516

酷玩澳門市集 逢週五、六及日於議事亭前地的利斯大廈展覽廳，市集設置多個攤位售賣文創產品、手工藝品和輕食等。活動期間設有表演和工作坊，更有澳門旅遊吉祥物「麥麥」與大家見面拍照。 地址: 澳門利斯大廈展覽廳 日期: 2024年8月1日至12月1日 開放時間: 逢週五、六及日2:00pm-8:00pm 費用: 免費入場 電話: (853) 2833 3000 / 2831 5566

第32屆澳門國際煙花比賽匯演 煙花賀雙慶，今年澳門國際煙花比賽匯演將於9月14日至10月6日期間舉行，本屆煙花比賽匯演雲集來自亞洲、歐洲及美洲的10間煙花公司送上精彩演出，以煙花照亮澳門的夜空。「火樹銀花嘉年華」於每個煙花演出日與公眾見面，增添熱鬧氣氛。



推薦觀賞煙花地點: 南灣・雅文湖畔、澳門孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、沙格斯大馬路(澳門文華東方酒店側)澳門科學館 海堤及氹仔海洋大馬路等 地點：澳門旅遊塔對開海面 日期及時間：9月14,15,21日及10月1,6日, 9:00pm及9:40pm

哈利．波特™：展覽 位於澳門倫敦人的「哈利‧波特™: 展覽」的亞洲區首站，透過一流的設計和創新的互動技術，展現哈利.波特及魔法世界中的重要時刻、故事人物和場景佈置。 地址：澳門倫敦人3樓 開放時間：每日11:00am-7:00pm (最後入場時間：6:15pm) 電話：(853) 2882 8818

Illuminarium 幻影空間 讓觀眾以「第一視角」先走進宋朝的「千里江山」，與古人一起揚帆起航。再與中國太空人一起走進太空艙，感受火箭騰空的震撼蒸騰，捕捉難得一見的太空畫面 ，遨遊深邃太空，漫遊月球。沉浸式的多重感官盛宴，將顛覆您的視覺、聽覺和觸覺，為您帶來前所未有的宇宙級震撼。 地址：永利皇宮幻影空間 開放時間：週二至週日1:00pm-9:00pm 電話：(853) 8889 8889

Illuminarium 幻影空間讓你與中國太空人一起走進太空艙，感受火箭騰空的震撼蒸騰。