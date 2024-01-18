特區護照續期教學 簡單四步網上完成 最快八日可取新證

在近期公佈的「2023全球護照排行榜」中，香港特別行政區護照排名17位，免簽證國家地區高達170個，使用香港特別行政區護照旅遊的確很方便。出發旅遊前， 記得先檢查護照到期日，最好預留六個月或以上的有效期。若發現需要換領新護照，手續也非常簡單。申請人可先透過互聯網遞交申請，如遞交的資料及相片正確，約等待八個工作天便獲得領證通知，再前往指定地點取證即可，取證過程簡單，毋須過長等候時間。

遞交網上申請書前，應先準備好合資格證件相的電子檔。證件相必須是一張以白色作為相片背景的彩色正面近照，需要清楚看見面容特徵，包括眼眉和耳朵。由於相片用於遞交網上申請書，所以拍照後的圖像需以JPEG檔案輸出，檔案大小規定在5Mbytes 或以下，最低圖像大小為1,200 像素(闊) x 1,600像素(高)。

2.填妥網上申請書

提交網上申請書過程，建議使用電腦進行。雖然申請人只有20分鐘填寫資料，但網上申請書內容簡單，只要準備好合資格證件相的電子檔，很快就能完成表格。

首先選擇證件類別、申請地區、證件頁數和申請類別，其後填寫個人資料，步驟三已經是上載相片程序。如申請人年滿16歲或以上，並且選擇換領護照類別，則毋須填寫步驟四，電腦系統亦會從步驟三直接跳到步驟五。步驟五是選擇領證方式及填寫收取領證通知書的方法。值得注意的是，申請人必須親身到辦事處辦理領證手續。其後的步驟分別是確認提交和網上付款，申請者可透過繳費靈、轉數快或信用卡繳付。十六歲或以上人士申請有效期十年的32頁護照，費用為$370港元，48頁護照為$460港元。