盛夏熱焫焫　全家消暑充電　挪威郵輪船費買一送一　一家大細同「郵」　探索精彩之旅

暑期將至，氣溫開始升高，又熱又濕的天氣，讓人想逃出香港！想過清涼的暑假，兼可免費享海上假期？專業旅運已為大家安排了挪威郵輪多款不同行程和套票供選擇，更特設全新震撼BOGOFREE優惠，二人同行報名指定航程及艙房，同艙房第二位客人可享免船費優惠，只需出機票便可暢遊歐洲、地中海或是北極圈等地，作為家長，正好可以及早計劃，為全家大細安排一場盛夏消暑之旅， 盡情享受夢幻郵輪假期。 一向以自由閒逸風格聞名的挪威郵輪，是你悠閒玩樂放鬆充電之選，挪威郵輪提供多樣化的航線和完善的設施，特別適合一家人出「郵」。小朋友可以在專屬的娛樂區盡情玩樂，而大人則可以安心享受海上的悠閒時光。威郵輪更提供不同優惠：除了5月全新BOGOFREE優惠外，更有More at Sea優惠，包括Wi-Fi、飲料套票、特色餐廳優惠及岸上觀光活動消費額等，讓你享受更豐富多彩的消暑旅程。 多款行程包括： 11 晚意大利及希臘之旅郵輪套票 【BOGOFREE 】優惠

11晚意大利及希臘之旅郵輪套票

行程將於2025年7月3日出發，套票已包阿聯酋航空來回香港及羅馬(經由伊斯坦堡轉機)經濟客位機票，挪威愛彼號郵輪Norwegian Epic 住宿和享用船上美食和娛樂設施。郵輪之旅會於意大利-奇維塔韋基亞(羅馬)登船/離船，航程將途經希臘-米科諾斯島、比雷埃夫斯(雅典)、聖托里尼、卡塔科隆(奧林匹亞) | 馬爾他-瓦萊塔 | 意大利-墨西拿(西西里)、那不勒斯、利禾奴(佛羅倫斯/比薩) | 法國-康城 套票價：

露台房 $16,990起 (第一位)

第二位免船費（機票價格只需$5,290起）

迷你套房 $21,690起 (第一位)

第二位免船費（機票價格只需$5,290起） 按此瀏覽詳情： 9 晚西班牙、意大利及法國之旅郵輪套票 【BOGOFREE 】優惠

行程將於2025年7月13日出發，套票已包阿聯酋航空來回香港及巴塞隆拿(經由伊斯坦堡轉機)經濟客位機票，挪威逍遙號 Norwegian Breakaway 住宿和享用船上美食和娛樂設施。郵輪之旅會於西班牙-巴塞隆拿登船/離船，航程將途經西班牙-伊比薩、帕爾馬(馬略卡島) | 意大利-那不勒斯、奇維塔韋基亞(羅馬)、利禾奴(佛羅倫斯/比薩)(停留一晚) | 法國-康城 套票價：

海景房 $19,990起 (第一位)

第二位免船費（機票價格只需$４,290起）

露台房 $21,690起 (第一位)

第二位免船費（機票價格只需$5,290起） 按此瀏覽詳情： 7 晚希臘及土耳其之旅郵輪船票 【BOGOFREE 】優惠

7晚希臘及土耳其之旅郵輪船票 【BOGOFREE】優惠

挪威非凡號Norwegian Viva將於7月6日由希臘雅典的比雷埃夫斯港接載旅客登船，帶大家暢遊東地中海，航程途經希臘-伊拉克里歐(克里特島)、羅得島、米科諾斯島、聖托里尼| 土耳其-庫沙達瑟、伊斯坦堡，最後返回比雷埃夫斯港離船。 票價：

海景房(舷窗) $18,490起 (第一位)

海景房(舷窗)免船費 (第二位)

露台房 $20,890起 (第一位)

露台房 免船費 (第二位) 按此瀏覽詳情： 10 晚冰島與挪威之旅郵輪船票 【BOGOFREE 】優惠

10晚冰島與挪威之旅郵輪船票 【BOGOFREE】優惠

行程於7月24日出發，旅客於冰島的雷克雅維克登上挪威領途號 Norwegian Prima，沿途會經過冰島-伊薩菲厄澤、阿克雷里 | 挪威-奥勒松、佛拉姆、卑爾根 | 荷蘭-阿姆斯特丹 | 比利時-澤布呂赫(布魯塞爾/布魯日)，最後於英國-修咸頓(倫敦)離船。 票價：

海景房(舷窗) $17,190起 (第一位)

海景房(舷窗)免船費 (第二位)

露台房 $20,890起 (第一位)

露台房 免船費 (第二位) 按此瀏覽詳情： 11 晚夏日西歐之旅 【More at Sea 】優惠

11晚夏日西歐之旅【More at Sea】優惠

紅酒愛好者不容錯過，於8月3日在丹麥的哥本哈根登上挪威天空號 Norwegian Sky，船程會經過荷蘭-艾默伊登(阿姆斯特丹) | 比利時-澤布呂赫(布魯塞爾/布鲁日) | 英國-提伯利(倫敦) | 法國-勒哈芙(巴黎)、濱海勒韋爾東(波爾多) | 西班牙-畢爾包、拉科魯尼亞 | 葡萄牙-波多等地，最後於葡萄牙-里斯本離船。 票價：

內艙房 $4,290起

露台房 $15,790起 按此瀏覽詳情： 多款不同行程套票，現已接受預訂，及早為自己和家人安排夏日夢幻旅程，歡度難忘開心暑假。 更多挪威郵輪航次 : 專業旅運郵輪 x 挪威郵輪講座 日期: 2025年5月18日(星期日)

時間: 2: 00PM - 2:45PM

地點: 香港尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6/F 風水廳I-II

按此報名