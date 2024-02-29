福岡自由行近郊景點90分鐘鐵道圈 古鎮肥前浜宿小旅(附地址)

福岡近郊 景點 活化百年古蹟 住白壁土藏古民家旅館 慢活旅行定必揀鐵道遊，坐上觀光列車可以放空地細意欣賞沿途美景，從福岡博多出發最快1.5小時就抵達「肥前浜駅」，撞正星期一出發的話，更可選2022年才登場的「36+3」豪華觀光列車前往！在古鎮肥前浜宿深度遊，必要入住由古民家改建成的高級旅館「茜さす肥前浜宿」。這家位於旅館在離車站約6分鐘步程、被國家認定為「重要傳統的建築物群保存地區」的「酒藏通」上，從江戶到昭和時代這條長約6百米的街道都釀酒廠及醬油廠，至今仍有約5間大型觀光酒藏在這裡釀酒。 「茜さす肥前浜宿」是由日本傳统「白壁土藏造」建築改裝而成，保留了建築物原有的屋頂橫樑結構，但內裝摩登現代，即使館內有2間套房，但每日只會招待一組客人，住客即奢華地包起全幢面積達到1.800呎的別墅！每間套房都各自有獨立的睡房、榻榻米房、廁所及半露天風呂有配套設施完備，住在這裡可以幻想自己是「肥前浜宿」街坊！

茜さす肥前浜宿 茜さす肥前浜宿地址：佐賀県鹿島市浜町字平松乙2686

茜さす肥前浜宿電話：090-3737-3558

茜さす肥前浜宿交通：JR「肥前浜駅」步行約6分鐘 茜さす肥前浜宿網址

日本國內初登場！酒鄉車站隱藏清酒吧 被譽為「酒之鄉」的佐賀肥前浜宿有5家釀酒廠，當地的JR「肥前浜」駅就於2021年1月開設了與月台直接相連的「HAMA BAR 肥前浜駅」酒吧，屬日本國內首次登場的車站清酒吧！以馬場酒造場、幸姬酒造、光武酒造場及鍋島等當地5個酒莊的清酒為主角，提供純米酒、純米吟釀和大吟釀等各種不同口味的清酒試飲套餐，一次過可以試勻當地清酒的特色。

HAMA BAR 肥前浜駅 HAMA BAR 肥前浜駅地址：佐賀県鹿島市肥前浜駅構内 電話：0954−69−8004 營業時間：月〜木 11:00〜16:30（効き酒とCAFE） 金〜日11:00〜16:30/18:00～21：00（夜は日本酒BAR） 交通：JR「肥前浜」駅直達 HAMA BAR 肥前浜駅IG

佐賀賞花名所 日本三大稻荷神社 在「肥前浜宿」附近有個人氣度極高的景點，就是日本三大稻荷神社之一的「祐德稻荷神社」，神社能夠成為IGers打於熱點，既因為看離地18米高、以數百根支柱支撐的赤紅本殿建築外，還有異季各異的盛放花海。今年櫻花預測開花日期是3月21日，而在3月30日會滿開，賞花的朋友除了可在「祐德稻荷神社」本殿看到櫻花外，在外面的祐德神社參道更可看到赤紅鳥居＋粉色櫻花美景。而在本殿旁的「外苑東山杜鵑苑・花園」在4月中旬至5月下旬會舉行杜鵑花祭，約5萬株杜鵑佔滿整片山坡，秋季還有銀杏及紅葉，四季美景，打卡一流！

祐德稻荷神社 祐德稻荷神社地址：佐賀県鹿島市古枝 交通：JR「肥前浜駅」乘坐巴士約5分鐘 祐德稻荷神社網址