經過一輪報復式日本旅行，若嫌東京、大阪及福岡等大城市遊客過多的話，可學資深的哈日族玩家般聚焦於小眾深度旅遊，刻意挑選不為人知的小鎮出遊，避開人潮。而在香港人很喜歡去九州的福岡近郊90分鐘鐵道圈內的佐賀縣鹿島市，就有個「肥前浜宿」的古鎮，區內可以找到充滿江戶風情的酒藏通及百年白壁土藏古民家改裝而成的風格獨特的高級旅館，附近還有日本三大稻荷神社及冬季限定蠔小屋等。一趟慢活小旅行，親身體會日本古鎮的美好。
福岡近郊景點 活化百年古蹟 住白壁土藏古民家旅館
慢活旅行定必揀鐵道遊，坐上觀光列車可以放空地細意欣賞沿途美景，從福岡博多出發最快1.5小時就抵達「肥前浜駅」，撞正星期一出發的話，更可選2022年才登場的「36+3」豪華觀光列車前往！在古鎮肥前浜宿深度遊，必要入住由古民家改建成的高級旅館「茜さす肥前浜宿」。這家位於旅館在離車站約6分鐘步程、被國家認定為「重要傳統的建築物群保存地區」的「酒藏通」上，從江戶到昭和時代這條長約6百米的街道都釀酒廠及醬油廠，至今仍有約5間大型觀光酒藏在這裡釀酒。
「茜さす肥前浜宿」是由日本傳统「白壁土藏造」建築改裝而成，保留了建築物原有的屋頂橫樑結構，但內裝摩登現代，即使館內有2間套房，但每日只會招待一組客人，住客即奢華地包起全幢面積達到1.800呎的別墅！每間套房都各自有獨立的睡房、榻榻米房、廁所及半露天風呂有配套設施完備，住在這裡可以幻想自己是「肥前浜宿」街坊！
茜さす肥前浜宿
茜さす肥前浜宿地址：佐賀県鹿島市浜町字平松乙2686
茜さす肥前浜宿電話：090-3737-3558
茜さす肥前浜宿交通：JR「肥前浜駅」步行約6分鐘
日本國內初登場！酒鄉車站隱藏清酒吧
被譽為「酒之鄉」的佐賀肥前浜宿有5家釀酒廠，當地的JR「肥前浜」駅就於2021年1月開設了與月台直接相連的「HAMA BAR 肥前浜駅」酒吧，屬日本國內首次登場的車站清酒吧！以馬場酒造場、幸姬酒造、光武酒造場及鍋島等當地5個酒莊的清酒為主角，提供純米酒、純米吟釀和大吟釀等各種不同口味的清酒試飲套餐，一次過可以試勻當地清酒的特色。
HAMA BAR 肥前浜駅
HAMA BAR 肥前浜駅地址：佐賀県鹿島市肥前浜駅構内
電話：0954−69−8004
營業時間：月〜木 11:00〜16:30（効き酒とCAFE） 金〜日11:00〜16:30/18:00～21：00（夜は日本酒BAR）
交通：JR「肥前浜」駅直達
佐賀賞花名所 日本三大稻荷神社
在「肥前浜宿」附近有個人氣度極高的景點，就是日本三大稻荷神社之一的「祐德稻荷神社」，神社能夠成為IGers打於熱點，既因為看離地18米高、以數百根支柱支撐的赤紅本殿建築外，還有異季各異的盛放花海。今年櫻花預測開花日期是3月21日，而在3月30日會滿開，賞花的朋友除了可在「祐德稻荷神社」本殿看到櫻花外，在外面的祐德神社參道更可看到赤紅鳥居＋粉色櫻花美景。而在本殿旁的「外苑東山杜鵑苑・花園」在4月中旬至5月下旬會舉行杜鵑花祭，約5萬株杜鵑佔滿整片山坡，秋季還有銀杏及紅葉，四季美景，打卡一流！
祐德稻荷神社
祐德稻荷神社地址：佐賀県鹿島市古枝
交通：JR「肥前浜駅」乘坐巴士約5分鐘
￥1,200炭火燒蠔 冬季限定道之駅蠔小屋
不時在日本的「道の駅」公路休息站找到平價又好吃的美食，從肥前浜宿乘巴士約10分鐘就可以去到「道の駅鹿島」，這個公路休息站最特別之處是會在每年11月中到3月中會開設期間限定的蠔小屋「Gatakko House」，因應時令而供應「有明牡蠣」及「佐世保牡蠣」炭火燒蠔。 日本人燒蠔是有竅門，先將蠔（平面）燒2分鐘，反轉再燒焗2分鐘，開口即刻可以開餐，肉身夠厚的燒蠔夠新鮮，啖啖肉，風味十足！
道の駅鹿島「Gatakko House」
道の駅鹿島「Gatakko House」地址：佐賀県鹿島市音成甲4427-6
電話：0954-63-3391
營業時間：11月中至3月中10am-5pm
交通：JR「肥前浜駅」乘坐巴士約10分鐘
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