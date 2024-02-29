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旅遊
2024-02-29 09:58:00

福岡自由行近郊景點90分鐘鐵道圈 古鎮肥前浜宿小旅(附地址)

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福岡自由行近郊景點90分鐘鐵道圈 古鎮肥前浜宿小旅(附地址)

福岡自由行近郊景點90分鐘鐵道圈 古鎮肥前浜宿小旅(附地址)

經過一輪報復式日本旅行，若嫌東京、大阪及福岡等大城市遊客過多的話，可學資深的哈日族玩家般聚焦於小眾深度旅遊，刻意挑選不為人知的小鎮出遊，避開人潮。而在香港人很喜歡去九州的福岡近郊90分鐘鐵道圈內的佐賀縣鹿島市，就有個「肥前浜宿」的古鎮，區內可以找到充滿江戶風情的酒藏通及百年白壁土藏古民家改裝而成的風格獨特的高級旅館，附近還有日本三大稻荷神社及冬季限定蠔小屋等。一趟慢活小旅行，親身體會日本古鎮的美好。

文︰日本見JapanMiru

福岡近郊景點 活化百年古蹟 住白壁土藏古民家旅館

慢活旅行定必揀鐵道遊，坐上觀光列車可以放空地細意欣賞沿途美景，從福岡博多出發最快1.5小時就抵達「肥前浜駅」，撞正星期一出發的話，更可選2022年才登場的「36+3」豪華觀光列車前往！在古鎮肥前浜宿深度遊，必要入住由古民家改建成的高級旅館「茜さす肥前浜宿」。這家位於旅館在離車站約6分鐘步程、被國家認定為「重要傳統的建築物群保存地區」的「酒藏通」上，從江戶到昭和時代這條長約6百米的街道都釀酒廠及醬油廠，至今仍有約5間大型觀光酒藏在這裡釀酒。

「茜さす肥前浜宿」是由日本傳统「白壁土藏造」建築改裝而成，保留了建築物原有的屋頂橫樑結構，但內裝摩登現代，即使館內有2間套房，但每日只會招待一組客人，住客即奢華地包起全幢面積達到1.800呎的別墅！每間套房都各自有獨立的睡房、榻榻米房、廁所及半露天風呂有配套設施完備，住在這裡可以幻想自己是「肥前浜宿」街坊！

福岡景點 於2022年1月開業、由町家活化改裝的高級旅宿「茜さす肥前浜宿」是一幢建於明治中期的「白壁土藏造」町家，而這種外牆塗上白色、以土做牆身的倉庫風格傳统建築物，在日本國內也賣少見少。 福岡景點 兩人入住套房每晚￥45,000（約港幣 $2,340），4人入住的話，每人只需￥14,500，房價已包豐富早餐，非常抵住！要留意住客需透過館內平板電腦自行check-in。 福岡景點 共有2間套房的「茜さす肥前浜宿」面積達到1,800呎，每日只會招待一組客人，住宿者等同將旅館全幢包起！ 福岡景點 1樓「有明の海」套房設有了睡房、榻榻米房、廁所及半露天風呂，更可在公用空間享用免費當地清酒及佐酒小吃。 福岡景點 套房的的格局都差不多，2樓「多良の峰」套房比樓下套房，多了一個客廳，更具空間感 福岡景點 旅館內擺放佐賀縣職人手作工藝品，包括傳統木雕面具「浮立面」及「のごみ人形」等，全部附有詳細介紹，十分貼心。 福岡景點 被國家認定為「重要傳統的建築物群保存地區」的「酒藏通」, 仍有約6間酒造在釀酒。

茜さす肥前浜宿

茜さす肥前浜宿地址：佐賀県鹿島市浜町字平松乙2686
茜さす肥前浜宿電話：090-3737-3558
茜さす肥前浜宿交通：JR「肥前浜駅」步行約6分鐘

茜さす肥前浜宿網址

日本國內初登場！酒鄉車站隱藏清酒吧

被譽為「酒之鄉」的佐賀肥前浜宿有5家釀酒廠，當地的JR「肥前浜」駅就於2021年1月開設了與月台直接相連的「HAMA BAR 肥前浜駅」酒吧，屬日本國內首次登場的車站清酒吧！以馬場酒造場、幸姬酒造、光武酒造場及鍋島等當地5個酒莊的清酒為主角，提供純米酒、純米吟釀和大吟釀等各種不同口味的清酒試飲套餐，一次過可以試勻當地清酒的特色。

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HAMA BAR店內以白色為主調，裝潢簡約，可以看到列車進月台的風景。 5蔵大吟釀試飲套餐￥1,500（約$78港元) HAMA BAR 肥前浜駅內可以喝到鹿島酒藏各種日本酒套餐，價格由￥800起（約$42港元起） 於2021年1月在JR「肥前浜」駅開設了與月台直接相連的「HAMA BAR 肥前浜駅」酒吧。 JR九州觀光列車「36ぷらす3」及「ふたつ星4047」列車都會在「肥前浜」駅停靠，當日在「HAMA BAR 肥前浜駅」外還會有攤販出售當地土產。

HAMA BAR 肥前浜駅

HAMA BAR 肥前浜駅地址：佐賀県鹿島市肥前浜駅構内 

電話：0954−69−8004

營業時間：月〜木　11:00〜16:30（効き酒とCAFE） 金〜日11:00〜16:30/18:00～21：00（夜は日本酒BAR）

交通：JR「肥前浜」駅直達

HAMA BAR 肥前浜駅IG

佐賀賞花名所 日本三大稻荷神社

在「肥前浜宿」附近有個人氣度極高的景點，就是日本三大稻荷神社之一的「祐德稻荷神社」，神社能夠成為IGers打於熱點，既因為看離地18米高、以數百根支柱支撐的赤紅本殿建築外，還有異季各異的盛放花海。今年櫻花預測開花日期是3月21日，而在3月30日會滿開，賞花的朋友除了可在「祐德稻荷神社」本殿看到櫻花外，在外面的祐德神社參道更可看到赤紅鳥居＋粉色櫻花美景。而在本殿旁的「外苑東山杜鵑苑・花園」在4月中旬至5月下旬會舉行杜鵑花祭，約5萬株杜鵑佔滿整片山坡，秋季還有銀杏及紅葉，四季美景，打卡一流！

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祐德稻荷神社本殿建築方法獨特，春日到訪可看到以赤紅宏偉建築作背景的櫻花美景。（照片提供：佐賀県観光連盟） 祐德稻荷神社的日本庭園異季各有不同花卉盛放，例如2月賞梅、4月牡丹、9月牽牛花及秋天楓紅。 （照片提供：佐賀県観光連盟） 到祐德稻荷神社打卡前，女生們可在「肥前浜宿」的「Wa No Kotokoto Hajime Club．」租借和服！ 祐德稻荷神社美景處處，打卡一流。

祐德稻荷神社

祐德稻荷神社地址：佐賀県鹿島市古枝

交通：JR「肥前浜駅」乘坐巴士約5分鐘

祐德稻荷神社網址

￥1,200炭火燒蠔 冬季限定道之駅蠔小屋

不時在日本的「道の駅」公路休息站找到平價又好吃的美食，從肥前浜宿乘巴士約10分鐘就可以去到「道の駅鹿島」，這個公路休息站最特別之處是會在每年11月中到3月中會開設期間限定的蠔小屋「Gatakko House」，因應時令而供應「有明牡蠣」及「佐世保牡蠣」炭火燒蠔。 日本人燒蠔是有竅門，先將蠔（平面）燒2分鐘，反轉再燒焗2分鐘，開口即刻可以開餐，肉身夠厚的燒蠔夠新鮮，啖啖肉，風味十足！

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有明牡蠣 每籃￥1,200（約$62港元）、散叫每隻￥250，另外還有檜扇貝及海螺等海鮮。 採揀完海鮮付款後，即獲安排入座，店家提供勞工手套、鐵鉗、筷子、碟及調味料等，客人即可自助燒烤 燒至半熟的蠔肉脹卜卜，肥厚鮮味又多汁 蠔小屋收費為大枱開爐連炭￥500（港幣約$26）、細枱￥300（港幣約$16），已包勞工手套、鐵鉗、筷子、碟及調味料等燒蠔工具

道の駅鹿島「Gatakko House」

道の駅鹿島「Gatakko House」地址：佐賀県鹿島市音成甲4427-6
電話：0954-63-3391
營業時間：11月中至3月中10am-5pm
交通：JR「肥前浜駅」乘坐巴士約10分鐘

道の駅鹿島「Gatakko House」網址

佐賀縣鹿島市觀光資訊

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關於日本見JapanMiru 

日本見集結數位喜愛日本、愛好旅遊的傳媒人所創立，將日本的所見所聞跟同樣最愛日本的港人分享。JapanMiru編輯們於日本開關後親身飛到日本實地採訪，推出最完整最新《miru東京見》及《 miru青森見》旅遊玩樂指南。現正籌備推出更多日本旅遊書，與大家分享更多遊日新靈感。    

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