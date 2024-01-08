網上熱話｜內地女視香港警察為最新打卡點 大量執勤間合照網上瘋傳網民：有咩好影?

內地女大讚香港警察夠熱情 執勤期間與旅客合照 網民轟：阻住人做嘢！

香港的旅遊景點雖然唔算少，但遊客總能自己找到新的打卡熱點。近來，大批內地旅客就視香港警方為最新的打卡點，社交平台上不時都會看到他們與警察在街頭上合照留念。有內地女生就大讚香港的阿Sir熱情又可愛，更揚言香港警察「身高氣質都好絕」，引來網民熱烈討論，惟他們的留言兩極，有網民稱十分羨慕能夠與制服人士合照，亦有人反問「有咩好影？」，更怒斥他們「阻住人做嘢」！

內地女來港旅遊 視香港警察為最新打卡點 遊客到外地喜歡到處影相打卡留念實屬人之常情，只因有些地方未必會再次到訪，因此必須要影多幾張相紀錄美好回憶。近年大批內地旅客訪港時，就喜歡找街上的香港警察合照留念，更陸續視他們為香港最新的打卡點。有內地女生就表示自己早前訪港時，就在蘭桂芳遇到「很多阿Sir在執勤」，認為他們「真的很酷，就去詢問可不可以合影」，最後成功與5位全副武裝的警察合照。

大讚阿Sir熱情又可愛：身高氣質都好絕！ 事主稱香港的警察「很熱情」，而除了在蘭桂芳與警察合照外，尚有大批內地遊客在不同地方「野生捕獲」香港警察，有內地女生興奮發文指「第二次來港，實現了心願與阿Sir合影」，又大讚「香港的阿Sir總體來看氣質身高都很絕！好正！態度很好」，更有內地女生揚言香港警察的「聲音很好聽」。