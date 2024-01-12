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旅遊
2024-01-12 11:50:00

網上熱話｜網上出現山姆中伏分享Group 1隻公仔盛惠$999 網民嘲笑：有屢戰屢敗嘅精神

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網上出現山姆中伏分享Group 1隻公仔盛惠$999 網民嘲笑：有屢戰屢敗嘅精神

網上出現山姆中伏分享Group 1隻公仔盛惠$999 網民嘲笑：有屢戰屢敗嘅精神

近年，不少人都鍾情北上購物，只因認為內地不論是產品、食物抑或是服務，均比香港性價比高。當中最受港人歡迎的，非內地山姆超市莫屬，更陸續有旅行社推出旅行團或相關接送服務，讓港人能夠更方便地北上購物。早前，有網民就發現網上驚現名為「山姆中伏分享Group」的群組，不少網民圖文並茂茅地分享其中伏經歷，引來大批網民揶揄他們中伏後又繼續幫襯，「有屢戰屢敗嘅精神」。

早前，有網民就發現網上驚現名為「山姆中伏分享Group」的群組，不少網民圖文並茂茅地分享其中伏經歷，引來大批網民揶揄他們中伏後又繼續幫襯，「有屢戰屢敗嘅精神」。（圖片來源：小紅書）

早前，有網民就發現網上驚現名為「山姆中伏分享Group」的群組，不少網民圖文並茂茅地分享其中伏經歷，引來大批網民揶揄他們中伏後又繼續幫襯，「有屢戰屢敗嘅精神」。（圖片來源：小紅書）

內地山姆超市變潮流 網上驚現中伏分享Group

近日，北上行山姆超市成為港人喜愛的消閒活動之一，更有旅行社推出山姆旅行團，安排專車接送港人到內地的山姆超市大手入貨，吸引不少港人參加。惟有網民就在社交平台上，發現一個名為「山姆中伏分享Group」的群組橫空出世，當中有不少網民圖文並茂茅地分享於山姆超市購物的中伏經歷，引來大批網民熱議。

 

當中有不少網民圖文並茂茅地分享於山姆超市購物的中伏經歷，引來大批網民熱議。（圖片來源：Facebook@香港交通及突發事故報料區）

當中有不少網民圖文並茂茅地分享於山姆超市購物的中伏經歷，引來大批網民熱議。（圖片來源：Facebook@香港交通及突發事故報料區）

買入壞電器不設退貨 1隻公仔竟盛惠$999

據網民的分享中，可見山姆超市所售賣的貨品十分廣泛，由食物、化妝品到電器一應俱全。不少網民均分享買入部分食物後，回家一試方發現十分難食，當中包括據稱「好X難食」、「鹹到辣到食唔到」的「麻辣牛肉拌粉」、「好甜好難食」的「水果多多麥片」。亦有網民飲了一款「元素週期表味道」的「芝芝奶綠輕乳茶」，最誇張的是有網民買入一部用唔到的電器，但山姆表示「無得退貨」，而一隻巨型「奶龍公仔」的售價竟要人民幣999元（約港幣1,090元）。

 

（圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group） （圖片來源：Facebook@山姆中伏分享Group）

網民揶揄充滿正能量：有屢戰屢敗嘅精神

發現這個群組的網民直言這些內容「有娛樂性」，更揶揄這些山姆fans「有屢戰屢敗堅毅不屈的精神」、「一路俾人呃仲要一路幫忙唱好，好正能量」。帖文引來大批網民留言，有網民表示「從前千方百計買外國食品，而家有班傻人反而特登買國貨」，又稱如果貪平，「香港都可以平，由其是深水埗，不過你未必去姐」，亦有本身有興趣北上行山姆的人留言，直指「睇完無咩興趣行」、「本身都想去見識下，多得有呢個group，都係留返喺屋企」。

 

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（圖片來源：Facebook@香港交通及突發事故報料區） （圖片來源：Facebook@香港交通及突發事故報料區） （圖片來源：Facebook@香港交通及突發事故報料區）
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