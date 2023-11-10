網上買餸平台｜HKTVmall、Green Common、Oisix等5個網購平台直送新鮮食材上門 唔使去街市！

網上買餸｜唔使去街市！ 5個網購買餸平台直送上門 在家輕鬆買到新鮮食材 Oisix、JOU SUN早晨

後疫情時代，很多人都選擇留在家吃飯。事實上除了親自到街市買菜之外，網上有不少網購買餸平台，有齊新鮮蔬果、肉類及海鮮，更可以直送上門，即使是足不出戶都可以買到新鮮食材，質素更不比街市遜色！

後疫情時代，很多人都選擇留在家吃飯。事實上除了親自到街市買菜之外，網上有不少網購買餸平台，有齊新鮮蔬果、肉類及海鮮，更可以直送上門，即使是足不出戶都可以買到新鮮食材，質素更不比街市遜色！

直送日本當地食材—Oisix

對食材質素有一定要求的家庭主婦，相信平時會比較常去日式超市買菜。Oisix主打日本直送食材，當中不乏各款有機及新鮮蔬果，保證由日本新鮮直送至家中。其中「Oisix Weekly」是其中一個非常受歡迎的服務，每星期都會直送10款新鮮食材到香港。而大家更可以按照自己的喜好挑選食材，打造屬於自己的Weekly box。網站內亦有不同單品可讓大家選購，除蔬果及肉類等食材之前，連廚具都可以在這裡買到。