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旅遊
2023-11-10 09:00:00

網上買餸平台｜HKTVmall、Green Common、Oisix等5個網購平台直送新鮮食材上門 唔使去街市！

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網上買餸｜唔使去街市！ 5個網購買餸平台直送上門 在家輕鬆買到新鮮食材 Oisix、JOU SUN早晨

網上買餸｜唔使去街市！ 5個網購買餸平台直送上門 在家輕鬆買到新鮮食材 Oisix、JOU SUN早晨

後疫情時代，很多人都選擇留在家吃飯。事實上除了親自到街市買菜之外，網上有不少網購買餸平台，有齊新鮮蔬果、肉類及海鮮，更可以直送上門，即使是足不出戶都可以買到新鮮食材，質素更不比街市遜色！

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後疫情時代，很多人都選擇留在家吃飯。事實上除了親自到街市買菜之外，網上有不少網購買餸平台，有齊新鮮蔬果、肉類及海鮮，更可以直送上門，即使是足不出戶都可以買到新鮮食材，質素更不比街市遜色！

直送日本當地食材—Oisix

對食材質素有一定要求的家庭主婦，相信平時會比較常去日式超市買菜。Oisix主打日本直送食材，當中不乏各款有機及新鮮蔬果，保證由日本新鮮直送至家中。其中「Oisix Weekly」是其中一個非常受歡迎的服務，每星期都會直送10款新鮮食材到香港。而大家更可以按照自己的喜好挑選食材，打造屬於自己的Weekly box。網站內亦有不同單品可讓大家選購，除蔬果及肉類等食材之前，連廚具都可以在這裡買到。

Oisix標榜所有食材都由日本新解直送。 Oisix Weekly非常受家庭主婦歡迎。 它們亦提供定期送貨上門服務，每週可以在家收到新鮮蔬菜。 大家更可以按照自己的喜好挑選食材，打造屬於自己的Weekly box。 它們的麵包系列亦非常受歡迎。
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高質本地食材—JOU SUN早晨

JOU SUN早晨是香港首個網上農墟市集，與超過35個農場和進口商直接合作，用最好價錢買到本地新鮮食材。它主打各種新鮮肉類、新鮮雞及和優質魚場沙巴躉等。另外JOU SUN的最快在收割後12小時內送到，因此不怕買到不新鮮的食材！

在JOU SUN可以買到本地新鮮水耕菜。 只需要買滿$300就可以免運費。 。 JOU SUN提供大量本地有機菜。 它們更推出情人節限定蔬菜花，現在可能比真花還要值錢！

素食者必買—Green common

不少注重健康的香港人都轉為食素，而Green Common就是其中一個著名的素食餐廳。除了餐飲服務之外，它亦有經營網上超市。店內有多款素食食品，例如近期非常受歡迎的OMN!PORK新豬肉。而在香港比較難找到的素芝士及素乳酪，都可以在Green Common裡找到。

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HKTVmall買餸

「阿媽都話正！」活動，為全港市民每人大派3,000元現金券，又邀請「烹飪界始祖」方太、鄭萃雯等參與廣告拍攝。

HKTVmall目標是為全港母親提供一站式至抵、至方便及至多元化的網購服務，以分擔全港阿媽壓力。HKTVmall設濕貨街市快速送遞服務「街市即日餸」，為方太喜歡的地方。

HKTVmall街市即日餸

HKTVmall網站

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鮮直送送貨點遍佈全港不同地方。 鮮直送更提供煮家鮮味套餐，包4餸1湯，更贈送糖水。 不定時會推出送海鮮優惠。 它們曾於父親節推出套餐。 當然少不了家中必備的牛肉。

全港首創網上街市—快餸屋

快餸屋於各區都自設肉檔，亦與香港活豬入口代理商「香港農業專區有限公司」合作，確保供應的豬肉新鮮、安全及衛生。他們亦有跟本地各大農場合作，不論是活雞、有機蔬菜還是水果都一應俱全！網站內的豬肉種類多，金沙骨、五花腩、飛排及西施骨等都可以買到，猶加在街市買餸一樣。

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快餸屋自設送貨車隊，最近更推出抗疫優惠。 更有提供酸菜魚套餐。 快餸屋提供不同類型的蔬菜。 快餸屋網站內的豬肉種類多。 更有本地農場雞。
Klook.com
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