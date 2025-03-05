美食懶人包｜3間必食韓國菜餐廳推薦　地道醬油蟹／燒鰻魚

大家已經近兩年都沒辦法去旅行，而且近日晚餐亦受到影響，讓不少人都倍感壓力。而不少人都會透過「食好西」減壓，以下就為大家推薦5間在港必食韓國菜餐廳，每間的口味都特別正宗，不妨趁午餐時間或放工外賣回家，在港遊遍韓國！

香港韓國菜｜燒鰻魚：本家韓國料理

大部份港人遊韓國的時候都會吃韓式燒肉，而燒鰻魚其實同屬不少韓國人愛吃的美食，但在香港卻較少見到韓式的烤活鰻，基本上做到如此地道的只有位於尖沙咀的本家韓國料理！新鮮的鰻魚烤熟後，配上薑絲蔥絲醬汁，再以紫蘇葉包裹着，吃法特別地道。除了燒鰻魚外，本家還會有不定期入口的韓牛，脂肪比例恰到好處，而且還會有店員親自幫忙烤肉，再配上泡菜、生菜等一起食用，就像在韓國旅遊一樣！

地址：尖沙咀金馬倫道22-24號東麗中心1樓