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旅遊
2024-12-13 04:29:23
日報

聖誕及新年限定 親子杜拜豪華體驗團 入住沙漠私人泳池VILLA

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阿聯酋動物園

罕有動物互動零距離體驗，於阿聯酋動物園與大象共進早餐。

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想找一個合適全家人旅行的目的地，杜拜無疑是最佳選擇！不但融合了現代與傳統，亦有提供無數刺激的活動，適合所有年齡層。縱橫遊推出7天杜拜親子團，將帶大家探索這個神秘之境。來到社拜，當然要少不了豪華體驗，大家將會被安排入住世界知名的Ritz Carlton沙漠的1580呎私人Villa，每間Villa都配有私人泳池，讓大家在炎熱的沙漠中輕鬆享受清涼的水域。

此團特別安排了與大象共進早餐的活動，讓孩子們近距離觀察可愛的動物，並與野生獵鷹互動，寓教於樂。體驗300米高空的熱氣球之旅，俯瞰壯麗的棕櫚島和杜拜地標，以及品嘗米其林名廚Gordon Ramsay的餐廳美食，還可以在七星級帆船酒店享受奢華的自助晚餐。行程更包括參觀未來博物館和哈利法塔，讓他們在享受樂趣的同時，增廣見聞，了解科技與文化的結合。若在12月前往，有機會到訪朱美拉古城的聖誕市集，感受濃厚的節日氣氛。立即報名，展開探索之旅吧！

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縱橫遊WWPKG 【聖誕及農曆年限定】
杜拜．阿布達比親子之旅7天團

早鳥優惠碼：LP2024 (最高減$1000)
團費：HK$23,999起
團號：DUB7CH2
出發日期：12月20、22至25、27日；1月27至28、30至31日；2月2日
WhatsApp查詢及報名：3443 0000

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