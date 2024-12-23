聖誕外遊丨Lalamove統計指機場訂單按年急增逾兩成 熱潮料延至聖誕

明天就是聖誕節平安夜喇！不少港人已於剛過去周末陸續啟程離港歡度節日，相信下周跨年前夕會是另一出境高峰。港人熱衷外遊，安排行李運送出入機場無疑非常繁瑣，尤其如果裝備繁重，像滑雪裝備等，一般交通工具難以載滿所有行李，因此不少人都會預約七人車甚至客貨車運送行李往返機場。早前Lalamove統計發現，單計今年10至11月往來機場訂單已較去年同期增長逾兩成，當中以屯門及南區升幅最為顯著，Lalamove預期外遊熱潮將延續至聖誕與新年假期。

隨著旅客出國滑雪、滑水、潛水等活動增加，大型運動裝備運送需求上升，促使更多人選用客貨車托運行李。Lalamove根據早前內部統計，表示過去兩個月(2024年10至11月)機場訂單按年增加23%。而在全港18區中，有15區訂單均錄得升幅，尤以屯門及南區表現最為突出，分別按年大增125%及104%。 Lalamove香港區總經理周嘉健Gary認為，綜觀今年全球熱門旅遊城市的氣溫均較正常趨暖，不少港人在一向被視為旅遊淡季的月份外遊，帶動行李需求，令訂單增加。「隨著香港國際機場第三跑道啟用提升了運力，配合聖誕及新年假期將至，估計外遊需求將進一步增加，預料今年聖誕及新年長假期，Lalamove的機場相關訂單亦會錄得增長。」

Lalamove優惠迎聖誕 叫車有機會 贏 iPhone16 Pro Max 新客憑優惠碼去機場慳$60 在普天同慶的聖誕佳節，Lalamove特別為用戶準備了一系列驚喜活動。用戶可參加「聖誕Call Van贏巨禮」，即日至2025年1月5日期間，凡使用Lalamove下單來往機場並在網上表格分享用車體驗的用戶，Lalamove將在接下來的12月30日及1月6日，分別選出最具創意的回覆，最具創意得獎者，將分別獲得AirPods Max、Insta360 X4或iPhone 16 Pro Max；而聖誕期間選用星級尊車之用戶，更有機會獲得Lalamove限定出遊禮包乙份，內有Lalamove行李牌、精美行李帶及行李箱貼紙。 再者，新用戶使用優惠碼「LALAFLY」下單，若取貨點或送貨點設為香港國際機場範圍，將可分別獲得30港元的前往機場優惠券，以及30港元從機場出發的優惠券，來回最多可節省60港元。想再慳更多，用戶更可於Lalamove手機應用程式的優惠券專區，以20港元入手總值100港元的「來回機場優惠套裝」，今個聖誕新年來返機場送行李，每程勁減50港元。